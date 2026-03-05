Thị trường nổi bật: EURUSD

Cặp tiền EUR/USD lại giảm xuống dưới 1.1600 do giá dầu tăng trở lại và tâm lý chấp nhận rủi ro trên Phố Wall hạ nhiệt. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng euro đã được hạn chế phần nào nhờ các bình luận được cho là từ Iran liên quan đến Strait of Hormuz và việc thị trường bắt đầu định giá khả năng tăng lãi suất tại Khu vực Euro trong tương lai.

Sau đó, EUR/USD đã phục hồi trở lại trên 1.1610 dù chịu áp lực giảm rõ rệt trong phiên châu Á. Chỉ báo RSI đang tiệm cận vùng quá bán, trong khi khối lượng giao dịch thấp, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khi thực hiện các giao dịch lớn trong bối cảnh áp lực địa chính trị, chờ biên bản họp của European Central Bank (ECB) và báo cáo Non‑Farm Payrolls (NFP) vào ngày mai.

Những yếu tố đang tác động đến EUR/USD hôm nay:

Đợt điều chỉnh của đồng USD ngày hôm qua chủ yếu mang tính kỹ thuật, xuất phát từ sự “nhẹ nhõm tạm thời” sau một báo cáo của The New York Times, cho rằng Iran đã truyền đạt với Central Intelligence Agency (CIA) về khả năng sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các tin đồn này, và câu chuyện về việc cả hai bên sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài lại một lần nữa làm suy yếu khẩu vị rủi ro của thị trường.

Trong bối cảnh hiện tại, đồng euro đang biến động giống như một tài sản rủi ro cao, khi giảm mạnh đầu phiên tương tự các đồng tiền “rủi ro” của khu vực châu Đại Dương: AUD/USD: -0,4%, NZD/USD: -0,3%. Nguyên nhân chủ yếu là châu Âu ở gần Trung Đông, nên dễ bị ảnh hưởng bởi: rủi ro giá năng lượng tăng mạnh, nguy cơ khủng hoảng nhân đạo và làn sóng di cư lớn. Trên thị trường quyền chọn, các quyền chọn bán (Put) vẫn chiếm ưu thế, cho thấy nhà đầu tư vẫn lo ngại đồng euro có thể tiếp tục giảm giá.

Mức giảm của đồng euro đã được hạn chế phần nào sau một báo cáo của Bloomberg dẫn nguồn tin quân sự, cho rằng Iran không đóng cửa Strait of Hormuz và có ý định tuân thủ luật hàng hải quốc tế. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển này, chủ yếu hướng tới China, quốc gia được cho là đã gây áp lực lên Iran để tránh gián đoạn nguồn cung. Sau thông tin đó: Giá dầu Brent Crude Oil giảm từ gần 85 USD xuống khoảng 82,6 USD/thùng. Tuy nhiên, dữ liệu từ Kpler cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển vẫn giảm mạnh

Doanh số bán lẻ tại Khu vực đồng euro (Eurozone) trong tháng 1 tăng cao hơn kỳ vọng theo năm, đạt 2% so với cùng kỳ (dự báo: 1,7%). Số liệu trước đó cũng được điều chỉnh tăng từ 1,3% lên 1,8%. Tuy nhiên, so với tháng trước, doanh số bất ngờ giảm 0,1% (dự báo: +0,3% MoM). Vì vậy, bức tranh dữ liệu nhìn chung khá trái chiều, nhưng không đủ tiêu cực để gây ra sự bi quan quá mức trên thị trường.

Mức giảm theo tháng chủ yếu đến từ chi tiêu cho nhiên liệu và các mặt hàng phi thực phẩm. Đồng thời, việc điều chỉnh tăng số liệu tháng trước cũng làm nâng mức nền so sánh đáng kể (từ -0,5% lên +0,2%). Ngoài ra, đợt rét kỷ lục trong tháng 1 cũng đã hạn chế việc di chuyển của người tiêu dùng, khiến họ ít có xu hướng ra ngoài mua sắm hơn.

Thị trường swap đã bắt đầu định giá khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất vào năm 2026. Vì vậy, số liệu doanh số bán lẻ vừa công bố không làm giảm bớt sự chú ý của thị trường đối với các rủi ro lớn hơn, đặc biệt là giá năng lượng tăng và nguy cơ lạm phát quay trở lại ở châu Âu. Nguồn: David Ingles (Bloomberg).