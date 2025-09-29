AUDUSD tăng 0,4% trước thềm quyết định lãi suất của RBA 📈

Vào lúc 11:30 ngày mai, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố quyết định lãi suất. Dữ liệu lạm phát gần đây đã gần như loại bỏ khả năng nới lỏng tiền tệ thêm tại Úc sau đợt cắt giảm thận trọng 25 điểm cơ bản trong tháng 8, trong khi sự cải thiện chung của các điều kiện kinh tế đã xóa bỏ những lập luận ủng hộ cho việc hạ lãi suất tiếp theo.

AUDUSD đã trong xu hướng tăng rõ rệt kể từ tháng 4, chủ yếu nhờ sự suy yếu chung của đồng USD (chỉ số USDIDX đảo chiều, màu xanh). Sau những biến động mạnh trong tháng 9, cặp tiền này chỉ tăng 0,5% tính đến nay trong tháng. Tuy nhiên, một lập trường “diều hâu” từ RBA, kết hợp với kỳ vọng nới lỏng mạnh mẽ ở Mỹ, có thể sẽ hỗ trợ duy trì xu hướng tăng trong những tháng tới. Nguồn: xStation5

Kỳ vọng gì từ quyết định của RBA ngày mai?

Theo đồng thuận Bloomberg, RBA được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,60%. Đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản lần thứ ba và cũng là cuối cùng trong tháng 8 chỉ mang tính phòng ngừa, nhằm bảo vệ nền kinh tế Úc trước nguy cơ suy thoái do các biện pháp thuế quan của Donald Trump.

Tuy nhiên, hoạt động kinh tế quý 3 mạnh hơn dự kiến, bất chấp những bất ổn liên quan đến thương mại có thể gây cản trở. Chi tiêu tiêu dùng đang trong xu hướng tăng rõ rệt (tháng 6 ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 11/2023, đạt 5,1%), và GDP gây bất ngờ khi tăng 1,8% so với dự báo 1,6%.

Chi tiêu hộ gia đình tại Úc tiếp tục xu hướng đi lên. Nguồn: Cục Thống kê Úc

Lạm phát tăng trở lại, thị trường lao động ổn định

Khả năng cắt giảm lãi suất thêm đã bị loại bỏ bởi số liệu lạm phát hàng tháng mới nhất. CPI Úc tăng 3,0% YoY trong tháng 8 so với 2,8% tháng 7, cao hơn một chút so với dự báo. Mức tăng một phần do hiệu ứng so sánh cơ sở, nhưng cũng cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng, đặc biệt ở dịch vụ ăn uống, đồ ăn mang đi và dịch vụ nghe nhìn. Nhà ở và tiền thuê cũng tăng đáng kể, có khả năng tạo thêm áp lực tiền lương trong quý 4.

Các thị trường đã giảm mạnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất sau khi lạm phát tăng, khi nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính lớn rút lại dự báo về một đợt cắt giảm trong tháng 11. Hiện quan điểm về tháng 11 vẫn còn chia rẽ, thể hiện qua xác suất ngụ ý từ thị trường hoán đổi vào khoảng 50% cho một đợt cắt giảm khác. Một số tổ chức dự báo lãi suất sẽ giữ nguyên đến hết năm nay.

Thị trường lao động vẫn thắt chặt nhưng ổn định, điều này cùng với áp lực giá cả rõ rệt đã làm giảm lý do cho việc nới lỏng thêm. Dữ liệu việc làm biến động mạnh: tháng gần đây giảm bất ngờ 5.000 việc làm, trong khi trước đó lại tăng 26.500 việc làm, cho thấy tình trạng không có xu hướng rõ ràng và khó diễn giải. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2% trong hai tháng, sau khi giảm từ 4,3%, với RBA nhấn mạnh rằng dữ liệu theo quý đáng tin cậy hơn do biến động thấp hơn.

CPI hàng tháng của Úc đã tăng lên 3%, với CPI lõi đạt 3,4% – mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Nguồn: Cục Thống kê Úc