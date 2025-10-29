CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất 0,25%✂️

20:45, Canada – Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cho tháng 10:

Thực tế 2.25%; Dự kiến 2.25%; Trước đó 2.50%;

USDCAD mở rộng đà giảm trong ngày, giảm khoảng 0,2%, do động thái này đã được thị trường dự đoán rộng rãi từ trước trong bối cảnh thị trường lao động Canada suy yếu.

Trong tuyên bố đi kèm, BoC cho biết có thể sẽ giữ nguyên lãi suất trong một thời gian, nhằm hỗ trợ phục hồi hoạt động kinh tế trong nước.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, Tiff Macklem, cảnh báo rằng rủi ro liên quan đến thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế đang dần hiện hữu trong nền kinh tế thực, chủ yếu thông qua đầu tư kinh doanh suy giảm và xuất khẩu giảm, dẫn đến nhu cầu lao động yếu hơn. Tình trạng suy giảm này được kỳ vọng sẽ kéo dài đến năm 2027.

Ông Macklem cũng nhấn mạnh rằng BoC có rất ít dư địa để phản ứng với các cú sốc do thuế quan gây ra, và không thể đưa nền kinh tế quay lại quỹ đạo tăng trưởng trước khi áp thuế. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngân hàng trung ương hạ dự báo tăng trưởng GDP (còn 1,2% trong năm 2025 và 1,1% trong năm 2026) cùng với dự báo lạm phát thấp hơn (2% trong năm 2025, 2,1% trong năm 2026).

Nguồn: xStation5