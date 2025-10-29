Mong đợi gì từ BCDT Q3 2025 của Alphabet?

Alphabet sẽ công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa. Câu hỏi được giới đầu tư quan tâm nhất là: liệu “cơn sóng” tăng trưởng nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) có tiếp tục hay không? Báo cáo hôm nay được xem là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất đối với thị trường, cho thấy liệu các khoản đầu tư kỷ lục vào AI và Google Cloud của Alphabet có thực sự chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hay không. Sau báo cáo kết quả kinh doanh trái chiều của Tesla, giới đầu tư sẽ dõi theo xem Alphabet có thể khẳng định tính bền vững của xu hướng AI và duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ hay không.

Thị trường dự kiến doanh thu của Alphabet sẽ đạt khoảng 99,5–99,7 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khả năng đây sẽ là quý đầu tiên trong lịch sử Alphabet vượt mốc 100 tỷ USD doanh thu, một cột mốc mang tính biểu tượng, thể hiện hiệu quả của chiến lược đầu tư vào AI và mở rộng hạ tầng Google Cloud.

Báo cáo quý III được kỳ vọng sẽ cho thấy đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, được thúc đẩy chủ yếu bởi quảng cáo kỹ thuật số và dịch vụ đám mây. Các động lực chính vẫn là Google Search, YouTube và Google Cloud, những trụ cột trong mô hình kinh doanh của Alphabet.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự báo vào khoảng 2,29 USD, tăng 7–8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng ở mức vừa phải do chi tiêu vốn (CapEx) cho AI và hạ tầng đám mây ở mức cao, gây áp lực ngắn hạn lên biên lợi nhuận. Tuy nhiên, thị trường tập trung vào tiềm năng dài hạn, khi các khoản đầu tư này có thể củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của Alphabet.

Chi tiêu vốn năm 2025 dự kiến đạt khoảng 85 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Khoản đầu tư này được dành cho mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển phần cứng và phần mềm AI, cùng tuyển dụng chuyên gia công nghệ. Dù chi phí vận hành và khấu hao tăng tạo áp lực lên lợi nhuận, thị trường kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ cải thiện dần khi quy mô hoạt động mở rộng và mức độ sử dụng hạ tầng tăng lên.

Google Search vẫn là nguồn doanh thu chủ lực, với thị phần tìm kiếm toàn cầu trên 90%. Alphabet tiếp tục tăng cường khả năng AI trong tìm kiếm, cho phép người dùng đặt câu hỏi phức tạp hơn và nhận được phản hồi đa phương tiện, theo ngữ cảnh. Nhờ đó, mức độ tương tác của người dùng tăng mạnh, và độ dài truy vấn trung bình đã tăng gấp đôi. Các tính năng AI mới đã có mặt trên hơn 300 triệu thiết bị, trong khi AI Overviews đạt hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng tại hơn 200 quốc gia và 40 ngôn ngữ, giúp lượng truy vấn toàn cầu tăng ít nhất 10%. Doanh thu quảng cáo từ Search và YouTube ước đạt 55–56 tỷ USD, tăng 10–12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trụ cột tăng trưởng thứ hai là Google Cloud, với doanh thu dự kiến khoảng 14,5 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Mảng này tiếp tục tăng tốc, dù biên lợi nhuận vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí mở rộng và phát triển cao. Đối với nhà đầu tư, đây là chỉ số quan trọng nhất phản ánh năng lực cạnh tranh dài hạn của Alphabet.

Kết quả quý II/2025 của Alphabet đã vượt kỳ vọng (96,4 tỷ USD doanh thu, EPS 2,31 USD), đặt ra mốc so sánh cao cho quý III. Giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi nhận định của ban lãnh đạo về phát triển AI, kế hoạch đầu tư, triển vọng của Google Cloud, cùng các cập nhật về thương mại hóa sản phẩm AI mới và tác động của chúng đến cơ cấu doanh thu.

Nhìn chung, thị trường kỳ vọng một báo cáo vững chắc, khẳng định vị thế dẫn đầu của Alphabet trong lĩnh vực công nghệ và cho thấy rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào AI và điện toán đám mây đang chuyển hóa thành tăng trưởng thực tế. Mặc dù chi tiêu vốn cao có thể làm giảm biên lợi nhuận ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn rất tích cực. Việc duy trì đà tăng trưởng mạnh ở các mảng chủ chốt sẽ là yếu tố quyết định đối với giá trị doanh nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư.