Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái của Nga, đồng zloty Ba Lan giảm nhẹ

14:20 10 tháng 9, 2025

Vào sáng nay, không phận Ba Lan đã bị xâm phạm bởi các máy bay không người lái chiến đấu của Nga, thường được gọi là "Shahed". Có từ vài đến hơn chục chiếc UAV đã bay vào lãnh thổ Ba Lan. Phần lớn đã bị bắn hạ, nhưng một số chiếc rơi xuống và phát nổ, gây thiệt hại. Hiện chưa có thông tin xác nhận về thương vong hay bị thương. Thị trường phản ứng bằng sự suy yếu nhẹ của đồng zloty Ba Lan, với các cặp tỷ giá USDPLN và EURPLN tăng khoảng 0,4%. Chỉ số WIG20 cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 0,6% ngay khi mở cửa.

Thông tin chính:

  • Không quân Ba Lan đã triển khai tiêm kích để đánh chặn mối đe dọa trên không.

  • Cho đến nay đã xác nhận có 10 UAV chiến đấu vượt biên giới.

  • Một ngôi nhà riêng ở làng Wyryki, gần Lublin, đã bị trúng đạn, nhưng không có thương vong.

  • Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ (WOT) nhận được lệnh nâng mức sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị WOT tại các tỉnh giáp biên và Mazovia có 6 giờ để tập trung về đơn vị.

  • Thủ tướng Donald Tusk đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ để xử lý khủng hoảng.

  • Các UAV xâm nhập Ba Lan từ biên giới Ukraine. Chúng là một phần của cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine vào đêm qua.

Hiện tại, bản chất của vụ tấn công không cho thấy đây là một cuộc tấn công có tổ chức trong khuôn khổ một hành động xâm lược lớn hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vào thứ Sáu này sẽ bắt đầu cuộc tập trận “Zapad 2025”, trong đó 30.000 binh sĩ Belarus và Nga sẽ diễn tập chiếm giữ Hành lang Suwalki. Sự kiện này trùng khớp với kỷ niệm ngày Nga xâm lược Ba Lan 17/9/1939, vốn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà hoạch định Nga.

