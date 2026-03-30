Ba thị trường nổi bật trong tuần

Donald Trump đã kiềm chế không tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, đồng thời hai lần gia hạn thời hạn để ký một thỏa thuận với Mỹ. Mặc dù ban đầu có những báo cáo tích cực, thị trường lại một lần nữa bắt đầu lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng và sự hỗn loạn tiếp diễn trong lĩnh vực năng lượng.

Trong khi tình hình Trung Đông vẫn sẽ là yếu tố dẫn dắt chính của thị trường tài chính trong tuần trước kỳ nghỉ Phục sinh, cần lưu ý rằng một loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng sắp được công bố, bao gồm dữ liệu thị trường lao động Mỹ và số liệu lạm phát sơ bộ tháng 3. Vì vậy, nhà đầu tư nên đặc biệt theo dõi EURUSD, DẦU (OIL) và US500.

EURUSD

Đồng USD đã bắt đầu mạnh trở lại khi ngày càng rõ rằng Iran không có ý định đàm phán với Mỹ hoặc tuân theo tối hậu thư được đưa ra. Trong bối cảnh bất ổn này, thị trường xuất hiện làn sóng “chạy về tiền mặt” (flight to cash), trong đó đồng USD tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu.

Xu hướng này được hỗ trợ bởi vị trí địa lý tương đối an toàn của Mỹ so với khu vực xung đột, cùng với mức độ tự chủ năng lượng cao, dù chính các hành động của Mỹ được cho là đã góp phần kích hoạt khủng hoảng hiện tại.

Về dữ liệu kinh tế, nhà đầu tư cần theo dõi sát chỉ số CPI sơ bộ của khu vực Eurozone vào thứ Ba và báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ (NFP) vào thứ Sáu.

OIL (DẦU)

Thị trường dầu mỏ hiện đang trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất trong lịch sử. Đà tăng giá trong riêng tháng 3 có thể vượt 50%; trong lịch sử chỉ có hai lần từng ghi nhận mức tăng mạnh tương tự trong một tháng.

Những biến động cực đoan này liên quan trực tiếp đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt dầu lớn nhất từng ghi nhận, bất chấp các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động.

Trong khi Donald Trump đặt ra hạn chót mới cho một thỏa thuận vào ngày 6/4, Tehran lại cho thấy không có đàm phán thực sự đang diễn ra và sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.

Nếu khủng hoảng không sớm được giải quyết, giá dầu kỷ lục – có thể vượt 150 USD/thùng – hoàn toàn có thể trở thành kịch bản cơ sở.

US500

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 – chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Mỹ – vẫn đang duy trì gần mức đỉnh lịch sử.

Bất chấp rủi ro địa chính trị đáng kể, thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn giữ được sự ổn định ở vùng giá cao. Khi quý I sắp kết thúc, mùa báo cáo lợi nhuận mới đang đến gần.

Thị trường hiện tập trung vào việc các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) đang hoạt động ra sao trong bối cảnh chi phí đầu tư vốn tăng mạnh và giá năng lượng leo thang.

Mối lo ngại cốt lõi vẫn là: liệu lạm phát quay trở lại có buộc Fed phải tăng lãi suất thêm một lần nữa hay không? Kịch bản tương tự năm 2022 từng dẫn đến một xu hướng giảm mạnh trên Phố Wall, và nhà đầu tư hiện đang lo ngại lịch sử có thể lặp lại.