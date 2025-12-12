🔝Bạc ghi nhận mức tăng 10% trong tuần và 120% từ đầu năm đến nay.

Bạc tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, một hiện tượng không thể quy về chỉ một yếu tố đơn lẻ. Hiện tại, nhu cầu đầu cơ đang gia tăng rất mạnh, dù chủ yếu thể hiện rõ trên thị trường quyền chọn ETF. Theo Bloomberg, các nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán (short) quyền chọn có thể buộc phải tạo thêm nhu cầu đầu cơ đối với bạc nhằm hạn chế thua lỗ.

Những động lực chính thúc đẩy đợt tăng giá của bạc trong năm nay bao gồm: một năm nữa ghi nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng do nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực năng lượng mặt trời (photovoltaic), dòng vốn kích thích từ các quỹ ETF, và các vấn đề kéo dài ở phía cung khai thác bạc - bởi bạc thường là sản phẩm phụ trong quá trình khai thác đồng, vàng hoặc kẽm. Ngoài ra, các yếu tố tiền tệ và những lo ngại liên quan đến việc bổ nhiệm Chủ tịch mới của Fed cũng đang làm gia tăng nhu cầu đối với kim loại quý.

Mức tăng giá của bạc từ đầu năm đến nay đã đạt khoảng 120%, riêng trong tuần này đã tăng hơn 10%. Hiện đang xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng nhu cầu đối với bạc chủ yếu mang tính đầu cơ. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tỷ lệ giá vàng/bạc đang giảm mạnh với động lực tương tự như giai đoạn năm 2020. Tỷ lệ này hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 2021. Nếu tỷ lệ giảm về mức trung bình dài hạn là 53, điều đó sẽ hàm ý khả năng giá bạc bứt phá lên trên 80 USD/ounce. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Bạc ghi nhận phiên tăng giá thứ tư liên tiếp, tiến sát vùng kháng cự kỹ thuật tiềm năng. Tuy nhiên, mức 60 USD/ounce hiện có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho giá. Nguồn: xStation5