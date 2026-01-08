Thị trường nổi bật: JP225 (08.01.2026)

Chỉ số Nikkei 225 (JP225) tiếp tục giảm, mất gần 0,85% trong phiên hôm nay và đang kiểm định các mức dưới 52.000 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Chất xúc tác chính là hoạt động chốt lời ở các cổ phiếu AI và bán dẫn trước đó đã tăng mạnh – SoftBank Group giảm hơn 4%, trong khi Tokyo Electron và Advantest cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Chỉ số này, vốn vừa lập đỉnh nhờ làn sóng lạc quan xoay quanh trí tuệ nhân tạo, hiện đang bước vào nhịp điều chỉnh sau đợt tăng mạnh được thúc đẩy bởi đầu cơ vào chip Nvidia và các cổ phiếu liên quan. Áp lực còn gia tăng bởi dữ liệu tiền lương thực tế kém, khi lương thực tế giảm 2,8% so với cùng kỳ trong tháng 11 – mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1.

Tuy nhiên, gánh nặng lớn nhất vẫn là căng thẳng địa chính trị leo thang với Trung Quốc, đang chi phối các tiêu đề tin tức hôm nay. Bắc Kinh tuyên bố cấm ngay lập tức xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng (vừa dân sự vừa quân sự) sang Nhật Bản, bao gồm cả kim loại đất hiếm, nhằm đáp trả các phát biểu của Thủ tướng Sany Takaichi về Đài Loan. Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc khoảng 60–70% nguồn cung các nguyên liệu này (gần 100% đối với các kim loại nặng như dysprosium và terbium), đang đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng trong các ngành ô tô, điện tử và quốc phòng. Nomura ước tính rằng một lệnh cấm kéo dài ba tháng có thể khiến nền kinh tế thiệt hại 660 tỷ yên (4,2 tỷ USD) và làm GDP giảm 0,11 điểm phần trăm.

Tâm lý thị trường càng xấu đi khi MOFCOM (Bộ Thương mại Trung Quốc) mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với nhập khẩu dichlorosilane từ Nhật Bản – một hóa chất then chốt trong sản xuất chip – cùng với kế hoạch tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản (chủ yếu là cá và các sản phẩm biển), được cho là nhằm trả đũa các phát biểu của Thủ tướng Sany Takaichi về Đài Loan và những cáo buộc liên quan đến nước thải từ Fukushima.

Bất chấp các đợt điều chỉnh đã diễn ra trong ba ngày qua, chủ yếu do các yếu tố địa chính trị và kinh tế mang tính chọn lọc, hợp đồng JP225 vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn, được hỗ trợ kỹ thuật bởi đường EMA 50 ngày (đường màu xanh trên biểu đồ). Giới hạn trên của cấu trúc kỹ thuật hiện tại vẫn là mô hình hai đỉnh cục bộ quanh vùng 52.780 điểm. RSI 14 ngày đã giảm xuống dưới ngưỡng 70, thường được xem là tín hiệu cho thấy công cụ cơ sở không còn ở trạng thái quá mua.

Nguồn: xStation