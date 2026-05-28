Bạc giảm 1,5% 🚩 Bank of America nhận thấy tiềm năng tăng trưởng

Giá bạc giảm 1,5% hôm nay, nối dài đợt bán tháo mạnh trong vài phiên gần đây. Đồng thời, Bank of America vẫn giữ quan điểm tích cực với bạc và tiếp tục cho rằng giá có thể đạt 100 USD/ounce trong quý IV/2026, dù ngân hàng cảnh báo rằng đợt tăng như vậy có thể chỉ mang tính tạm thời thay vì bền vững. Theo các chuyên gia phân tích của BofA, động lực tăng giá hiện tại của bạc chủ yếu được thúc đẩy bởi đà tăng của vàng, căng thẳng địa chính trị và thanh khoản hạn chế trên thị trường bạc vật chất.

Tuy nhiên, ngân hàng cho rằng các yếu tố cơ bản trong lĩnh vực công nghiệp của bạc đang bắt đầu suy yếu, khi giá cao trở thành vấn đề lớn khiến các nhà sản xuất ngày càng tìm cách giảm lượng bạc sử dụng hoặc thay thế bằng các vật liệu rẻ hơn.

Rủi ro lớn nhất liên quan đến ngành quang điện mặt trời, vốn là một trong những động lực chính thúc đẩy nhu cầu bạc trong những năm gần đây. Theo BofA, nhu cầu từ lĩnh vực này có thể đã đạt đỉnh vào năm 2025.

Ngân hàng cũng chỉ ra sự chậm lại trong sản xuất tấm pin mặt trời tại Trung Quốc cùng khả năng số lượng dự án lắp đặt mới giảm trong năm 2026, điều có thể hạn chế tăng trưởng nhu cầu bạc công nghiệp.

Giá bạc cao đang gây áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất năng lượng mặt trời, thúc đẩy quá trình gọi là “thrifting” — tức các công ty giảm lượng bạc sử dụng trong sản phẩm công nghiệp.

BofA ước tính mức thâm hụt bạc toàn cầu có thể thu hẹp tới 90% trong năm nay, khiến thị trường ngày càng dễ chuyển sang trạng thái dư cung ngay cả khi chỉ xuất hiện làn sóng bán ra khiêm tốn từ nhà đầu tư.

Ngân hàng kỳ vọng bạc sẽ dần giao dịch giống một kim loại quý hơn là kim loại công nghiệp trong các quý tới, đồng nghĩa với việc giá sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dòng vốn, tâm lý nhà đầu tư và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Dù giữ quan điểm thận trọng hơn, BofA nhấn mạnh rằng nhu cầu bạc khó có thể sụt giảm mạnh vì kim loại này vẫn là thành phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu.

Xung đột kéo dài với Iran tiếp tục hỗ trợ đầu tư vào năng lượng thay thế và các công nghệ nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, qua đó gián tiếp hỗ trợ nhu cầu bạc dài hạn.

Ngân hàng cũng cảnh báo rằng giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh. Đầu năm nay, bạc từng tăng vọt lên gần 120 USD/ounce khi nhà đầu tư và người mua công nghiệp cạnh tranh để giành nguồn cung vật chất hạn chế.

Một nguồn rủi ro quan trọng khác vẫn là các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico. Vì Canada và Mexico là các nhà cung cấp bạc lớn cho Mỹ, bất kỳ mức thuế quan hoặc gián đoạn thương mại nào cũng có thể khiến điều kiện cung ứng thị trường tiếp tục bị siết chặt.

BofA cũng lưu ý rằng dù giá ở mức cao, lượng nắm giữ bạc ETF được bảo chứng vật chất vẫn tiếp tục giảm, trong khi dữ liệu từ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cho thấy giới đầu cơ chưa có nhiều nhu cầu tăng mạnh vị thế mua hợp đồng tương lai. Thị trường bạc hiện tại vẫn cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi trong tâm lý và dòng vốn, tạo ra khả năng xuất hiện cả các đợt tăng mạnh lẫn những nhịp điều chỉnh sâu trong những tháng tới.

Nguồn: xStation5