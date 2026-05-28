Lịch Kinh Tế: Lạm phát PCE - Tâm điểm hôm nay

Giao dịch buổi sáng trên các thị trường tài chính toàn cầu đang bị chi phối bởi sự quay trở lại mạnh mẽ của rủi ro địa chính trị. Sau các báo cáo về những đợt không kích quân sự mới trong đêm của Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự và máy bay không người lái tại Iran, giá dầu thô đã bật tăng mạnh, tăng khoảng 2-3%.

Những căng thẳng này đã dẫn đến sự suy giảm rõ rệt trong tâm lý thị trường tại châu Á, nơi các chỉ số chứng khoán lớn đồng loạt giảm điểm, chấm dứt làn sóng lạc quan trước đó. Một yếu tố mang tính “diều hâu” bổ sung cho thị trường đến từ các phát biểu của quan chức Fed (Lisa Cook tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát buộc phải làm vậy).

Trong ngày hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tập trung vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ, bao gồm GDP quý I điều chỉnh, chỉ số lạm phát PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cùng dữ liệu thị trường lao động hàng tuần. Tại Eurozone, các chỉ số niềm tin và môi trường kinh doanh cũng sẽ thu hút sự chú ý.

Vào buổi tối, báo cáo tồn kho dầu thô EIA sẽ tác động mạnh đến thị trường năng lượng. Biến động mạnh được kỳ vọng chủ yếu trên các cặp tiền liên quan đến USD, hợp đồng dầu thô (WTI và Brent) và các chỉ số chứng khoán Mỹ.

🌍Lịch Kinh Tế Vĩ Mô

13:10, Khu vực Eurozone - Bài phát biểu của Chủ tịch ECB

13:30, Hungary - Tỷ lệ thất nghiệp. Dự báo: 4,5%. Trước đó: 4,5%.

14:00, Ba Lan - Chỉ số dẫn dắt kinh tế BIEC. Dự báo: —. Trước đó: 174,2 điểm.

16:00, Khu vực Eurozone - Chỉ số niềm tin kinh tế (ESI). Dự báo: 92,6 điểm. Trước đó: 93,0 điểm.

16:00, Khu vực Eurozone - Niềm tin người tiêu dùng. Dự báo: —. Trước đó: -20,0 điểm.

19:30, Mỹ - GDP điều chỉnh. Dự báo: 2,0%. Trước đó: 0,5%.

19:30, Mỹ - Lạm phát Core PCE (YoY) (tháng 4). Dự báo: 3,3% y/y. Trước đó: 3,2% y/y.

19:30, Mỹ - Lạm phát PCE (YoY) (tháng 4). Dự báo: 3,8% y/y. Trước đó: 3,5% y/y.

19:30, Mỹ - Chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Dự báo: 1,7%. Trước đó: 1,9%.

19:30, Mỹ - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Dự báo: 209K. Trước đó: 209K.

19:30, Mỹ - Trung bình 4 tuần số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Dự báo: 211,00K. Trước đó: 202,50K.

19:55, Mỹ - Bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York (John Williams)

21:00, Mỹ - Doanh số bán nhà mới. Dự báo: 660K. Trước đó: 682K.

22:00, Mỹ - Tồn kho dầu thô EIA. Dự báo: -4,4 triệu thùng. Trước đó: -7,86 triệu thùng.

💰 Kết quả kinh doanh đáng chú ý