Tóm tắt thị trường: Iran đáp trả 💥 Chỉ số chứng khoán và kim loại lao dốc vì đòn trả đũa 📉

📉 Cổ phiếu và Chỉ số Hợp đồng tương lai Mỹ điều chỉnh giảm: Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm mạnh khi căng thẳng Mỹ–Iran leo thang trở lại cùng lo ngại trước dữ liệu lạm phát PCE đã chặn đứng sự lạc quan gần đây. Nasdaq dẫn đầu đà giảm (US100: -1,05%), tiếp theo là Russell 2000 (US2000: -0,8%), S&P 500 (US500: -0,55%) và Dow Jones (US30: -0,3%).

Châu Âu cũng giảm theo: Thị trường châu Âu đồng loạt đi xuống, với hợp đồng tương lai Eurostoxx 50 giảm (EU50: -0,95%).

Chứng khoán châu Á suy yếu: Xung đột leo thang tại Trung Đông đã dập tắt hy vọng về một thỏa thuận hòa bình, kéo thị trường chứng khoán châu Á đi xuống. Nikkei của Nhật Bản điều chỉnh sau phiên lập đỉnh lịch sử hôm qua (JP225: -1,6%), trong khi KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,1%, ASX 200 của Úc giảm 1,1% (AU200.cash: -1%) và Hang Seng của Hồng Kông lao dốc gần 2% (HK.cash: -2,3%). 🪖 Địa chính trị Đụng độ trực tiếp Mỹ–Iran: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành đòn đáp trả nhằm vào một căn cứ quân sự chưa xác định của Mỹ tại Trung Đông, gọi đây là “lời cảnh báo nghiêm trọng” sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công rạng sáng phá hủy bốn UAV và một trạm điều khiển mặt đất gần sân bay Bandar Abbas. Trong khi đó, Kuwait cho biết đã đánh chặn các UAV và tên lửa “thù địch” chưa xác định.

Trừng phạt liên quan đến eo biển Hormuz: Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư mới thành lập của Iran (PGSA) vào danh sách trừng phạt. Mỹ cáo buộc tổ chức do IRGC dẫn đầu này - được thành lập ngày 5/5 để thực thi quy định hàng hải -đang cố gắng tống tiền các tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. 🦅Kinh tế vĩ mô & Quan điểm Fed Cú sốc đình lạm đối với châu Á: Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cảnh báo rằng lạm phát năng lượng kéo dài do chiến sự Iran đã tạo ra một “cú sốc đình lạm” đối với các quốc gia châu Á nhập khẩu dầu. Ông cũng cho rằng khối tài sản khổng lồ từ cơn sốt AI có nguy cơ khiến nền kinh tế Mỹ quá nóng sớm hơn dự kiến.

Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh rằng chống lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương. Ông cho biết thị trường lao động vẫn vững chắc, nhưng chi phí năng lượng và phân bón tăng cao có thể khiến kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng mất neo, buộc Fed phải hành động mạnh tay hơn.

CAPEX của Úc tăng vọt: Chi tiêu đầu tư tư nhân tại Úc tăng 6,5%, lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2014. Động lực chính đến từ mức tăng 18,1% ở thiết bị, nhà máy và máy móc - bù đắp cho mức giảm 3,8% ở lĩnh vực xây dựng - qua đó tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát trong nước. 💵 Ngoại hối Đồng USD bật tăng nhờ nhu cầu trú ẩn: Chỉ số USD Index tăng mạnh (USDIDX: +0,3%) lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 khi bất ổn địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Các cặp tiền chính chịu áp lực: Tâm lý né tránh rủi ro khiến Euro (EURUSD: -0,3% xuống 1,159), Bảng Anh (GBPUSD: -0,3%), Franc Thụy Sĩ (USDCHF: -0,3%), AUD (AUDUSD: -0,3%) và NZD (NZDUSD: -0,3%) đồng loạt suy yếu. Trong khi đó, USDJPY gần như đi ngang. 🛢️ Hàng hóa Dầu phục hồi vì căng thẳng leo thang: Hợp đồng dầu Brent và WTI bật tăng 2,5% sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ quân sự Mỹ, với Brent (OIL) quay lại mức 95 USD/thùng. Ngược lại, khí tự nhiên (NATGAS) giảm nhẹ 0,45%.

Kim loại quý bị bán tháo: Giá vàng và bạc tiếp tục giảm mạnh dưới áp lực từ đồng USD tăng vọt. GOLD lao dốc 1,55% xuống còn 4.840 USD/oz, trong khi SILVER giảm 2,4% xuống 72,80 USD/oz. 🪙 Crypto & Tài sản số Crypto chìm trong sắc đỏ: Tài sản số chịu áp lực bán mạnh. BITCOIN giảm 2,05% xuống còn 72.970 USD, trong khi ETHEREUM mất 2,15% xuống 1.977 USD - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Vụ án giao dịch nội gián trên Polymarket: Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố kỹ sư phần mềm Google Michele Spagnuolo với các tội danh gian lận và rửa tiền. Hoạt động dưới bí danh “AlphaRaccoon”, Spagnuolo bị cáo buộc sử dụng dữ liệu tìm kiếm nội bộ bí mật của Google để kiếm 1,2 triệu USD từ các cược dàn xếp trên Polymarket liên quan đến xu hướng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025.​​​​​​​

