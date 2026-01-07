Bạc giảm 3% sau khi kiểm tra lại đỉnh lịch sử

Giá bạc ngay từ đầu năm đã khởi động một làn sóng tăng mạnh mới, đẩy kim loại này từ vùng khoảng 70 USD lên gần 82 USD, tiến sát đỉnh lịch sử hình thành vào cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên, từ hôm qua, giá đã bắt đầu điều chỉnh giảm, mất khoảng 5% từ đỉnh ngắn hạn xuống còn quanh 78 USD, đồng thời gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trên đường EMA50 (đường màu cam). Chỉ báo RSI hiện ở ngay dưới mức 45, trong khi MACD cho thấy khả năng xuất hiện giao cắt giảm.

Open interest của bạc tính đến ngày 30/12 đạt 157.391 hợp đồng, cho thấy thị trường đang hoạt động sôi động nhưng chưa rơi vào trạng thái quá nóng xét về tổng số vị thế mở.

Nhóm Managed Money (các quỹ đầu cơ lớn) đang nắm giữ 29.100 hợp đồng mua (long) và 15.092 hợp đồng bán (short), tương đương vị thế mua ròng khoảng +14.000 hợp đồng.

Trong tuần cuối của tháng 12, các quỹ đã giảm mức độ tiếp xúc, đóng 5.926 hợp đồng long và đồng thời mở thêm 1.674 hợp đồng short.

Nhóm Commercials (nhà sản xuất/nhà chế biến/người sử dụng) chỉ nắm giữ 4.680 hợp đồng long so với 30.754 hợp đồng short, tương ứng vị thế bán ròng khoảng 26.000 hợp đồng.

Trong tuần qua, nhóm Commercials tiếp tục giảm 1.153 hợp đồng long và tăng thêm 692 hợp đồng short, cho thấy họ đang bán ra khi giá tăng.

Sự khác biệt trong cách định vị giữa hai nhóm là rất rõ ràng: các quỹ vẫn giữ vị thế mua ròng và kỳ vọng giá tiếp tục tăng, trong khi nhóm phòng hộ (nhà sản xuất) lại bán khống mạnh.

Về mặt lịch sử, cấu trúc định vị như hiện tại của thị trường bạc thường xuất hiện nhiều hơn ở giai đoạn cuối của một xu hướng tăng, thay vì ở giai đoạn đầu. Nhìn chung, báo cáo CoT cho thấy giá vẫn còn dư địa tăng, nhưng cán cân rủi ro ngày càng nghiêng về phía nhóm Commercials, khiến thị trường dễ tổn thương hơn trước một nhịp điều chỉnh hoặc giai đoạn tích lũy kéo dài. Ngoài ra, mức độ tập trung vị thế bán hiện khá cao, khi 4 nhà giao dịch lớn nhất đang kiểm soát 28,4% tổng open interest phía short.

Về phân tích kỹ thuật, biểu đồ bạc đang cho thấy khả năng hình thành mô hình hai đỉnh (double top) mang tính tiêu cực quanh vùng trên 80 USD/ounce, hiện đóng vai trò là kháng cự quan trọng. Vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm gần đường EMA200 trên khung giờ H1, quanh 76 USD/ounce.

Biểu đồ SILVER (khung thời gian H1)



Nguồn: xStation5