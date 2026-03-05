Biểu đồ OIL.WTI, khung thời gian H1:
Sau nhịp tăng mạnh gần đây, giá dầu WTI đã kiểm tra vùng đỉnh 78 USD. Đã có 3 nhịp test và giá đều xảy ra những nhịp điều chỉnh, tuy nhiên những nhịp điều chỉnh về sau có dấu hiệu yếu dần, thể hiện bởi mức đáy sau cao hơn đáy trước. Điều này phần nào đó phản ảnh lực bán đang yếu dần, và một nhịp tăng mạnh bứt phá lên trên mức đỉnh 78 USD sẽ báo hiệu cho một đà tăng mạnh xảy ra. Mục tiêu đầu tiên của xu hướng tăng này là 80.55 USD, tiếp theo sẽ là 84.5 USD. Tuy nhiên, nếu giá bất ngờ quay đầu giảm, phá ra khỏi mô hình tam giác, áp lực bán sẽ bất ngờ tăng mạnh, có thể đẩy giá quay lại vùng gap vào đầu tuần quanh khu vực 69 USD.
Nguồn: xStation5
