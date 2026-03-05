CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ khí đốt của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Khí tự nhiên (NATGAS) tăng giá sau khi công bố dữ liệu từ EIA, cho thấy lượng tồn kho khí đốt tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến: -132 Bcf so với dự báo -124 Bcf (trước đó: -52 Bcf).

Mức giảm tồn kho nhanh hơn này hỗ trợ giá khí đốt, vì nó cho thấy cân bằng cung – cầu đang thắt chặt hơn vào cuối mùa đông.

Thị trường hiện có thể sẽ chú ý nhiều hơn đến các báo cáo tồn kho hàng tuần tiếp theo và dự báo thời tiết, để đánh giá tốc độ tái tích trữ khí đốt trong thời gian tới.