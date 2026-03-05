CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ khí đốt của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Khí tự nhiên (NATGAS) tăng giá sau khi công bố dữ liệu từ EIA, cho thấy lượng tồn kho khí đốt tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến: -132 Bcf so với dự báo -124 Bcf (trước đó: -52 Bcf).
Mức giảm tồn kho nhanh hơn này hỗ trợ giá khí đốt, vì nó cho thấy cân bằng cung – cầu đang thắt chặt hơn vào cuối mùa đông.
Thị trường hiện có thể sẽ chú ý nhiều hơn đến các báo cáo tồn kho hàng tuần tiếp theo và dự báo thời tiết, để đánh giá tốc độ tái tích trữ khí đốt trong thời gian tới.
Giá dầu tăng vọt 11% trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang 📈
Bitcoin lại mất đà tăng 📉Ethereum giảm 5%
Giá dầu tăng vọt 8% 📈
🚩Chỉ số US500 suy yếu trước khi phố Wall mở cửa, chỉ số VIX tăng vọt 6%
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.