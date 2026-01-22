Bạc hồi phục sau đợt giảm mạnh 📈Liệu xu hướng tăng đã quay trở lại? ❓

Bạc đã phục hồi khá nhanh trong phiên hôm nay, quay trở lại khu vực gần 94 USD sau nhịp hồi của Phố Wall ngày hôm qua - được thúc đẩy bởi việc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu hạ nhiệt - trong khi đồng USD mạnh hơn lại gây áp lực lên nhóm kim loại quý. Do đó, không chỉ bạc mà cả vàng và bạch kim đều chịu áp lực bán.

Có thời điểm, giá bạc giao dịch gần 90 USD, nhưng nhịp giảm này diễn ra ngắn ngủi và kim loại này nhanh chóng tìm được hỗ trợ để tăng trở lại vùng quanh 94 USD/ounce. Tuy nhiên, đà phục hồi sau đó mất động lực và giá đã trượt xuống dưới một ngưỡng hỗ trợ quan trọng: đường trung bình động 50 kỳ trên khung giờ (MA50 – đường màu cam).

Dù vậy, kể từ tháng 12 đến nay, bạc đã có 8 lần rơi xuống dưới đường trung bình này (bao gồm cả nhịp giảm hôm qua), và trong hầu hết các trường hợp, giá nhanh chóng quay lại xu hướng tăng. Tương tự, EMA200 (đường màu đỏ) vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ động lực chính. Nếu vùng hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững, khu vực 90 USD nhiều khả năng sẽ vẫn là mốc giá then chốt trong ngắn hạn.

Ngược lại, việc phá vỡ xuống dưới khoảng 88 USD/ounce sẽ cho thấy áp lực giảm giá mang tính bền vững hơn, đồng thời đánh dấu đợt điều chỉnh sâu đầu tiên kể từ cuối tháng 12/2025. Trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên và tâm lý lạc quan trên Phố Wall quay trở lại, kim loại quý có thể đối mặt với những cơn gió ngược mới, khi dòng tiền đầu cơ xoay vòng sang các loại tài sản khác.

SILVER (khung thời gian H1)



Nguồn: xStation5

Kể từ mùa thu năm 2025, bạc đã trải qua hai đợt điều chỉnh, và trong cả hai trường hợp, biên độ giảm đều vào khoảng 20%. Trong bối cảnh hiện tại, một nhịp điều chỉnh với quy mô tương tự sẽ đồng nghĩa với việc giá bạc có thể lùi về khu vực quanh 75 USD/ounce – tức quay trở lại vùng tích lũy của tháng 12.

Nguồn: xStation5