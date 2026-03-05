⚪Giá Bạc phục hồi duy trì quanh mức $84!

Giá bạc đã trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh trong hai phiên gần đây, đồng pha với đợt bán tháo trên Phố Wall. Trong phiên hiện tại, giá ban đầu phục hồi nhờ tâm lý thị trường cải thiện, nhưng sau đó đã thu hẹp đà tăng. Kim loại này hiện đang lùi xuống dưới ngưỡng 85–86 USD/ounce, đồng thời xuyên thủng các mốc kỹ thuật quan trọng như mức Fibonacci thoái lui 38,2% của sóng tăng gần nhất và đường trung bình động 30 phiên.

Dù chịu áp lực, bạc vẫn duy trì trên đường xu hướng tăng chính và vùng hỗ trợ quan trọng 80–81 USD. Triển vọng ngắn hạn cho thấy một “cuộc giằng co” kỹ thuật: nếu giá giữ được trong vùng giữa đường trung bình động 30 và 50 phiên, thị trường có thể có nền tảng để bật tăng trở lại lên vùng 90–100 USD. Ngược lại, nếu phá vỡ dứt khoát đường xu hướng tăng và mức thoái lui 23,6%, khả năng điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng, với mục tiêu có thể lùi về khu vực 70 USD/ounce.

Yếu tố địa chính trị và động lực từ COMEX

Thị trường bạc gần đây chịu tác động từ hai rủi ro lớn: xung đột với Iran và nguy cơ thiếu thanh khoản trên sàn COMEX. Dù căng thẳng tại Iran đã bùng phát, thị trường dường như đang định giá một cuộc xung đột kéo dài thay vì cú sốc tức thời, dẫn đến tâm lý lạc quan thận trọng trong phiên hôm nay.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng được dự báo trên sàn COMEX đã không xảy ra. Khối lượng giao nhận vật chất cho hợp đồng tháng 3 được dự kiến ở mức thấp - trái ngược với kỳ vọng cao vài tuần trước. Dù lượng tồn kho đăng ký (có sẵn để giao hàng) đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, mức này dường như đã chạm đáy ngay trên 80 triệu ounce, tương đương mức trung bình 5 năm.

Lượng tồn kho đăng ký trên sàn COMEX đã giảm về mức trung bình 5 năm và hiện đang có dấu hiệu ổn định. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Tâm lý thị trường và chỉ báo Risk Reversal

Các nhà đầu tư cũng đang định giá sự suy giảm của các rủi ro “đuôi” (tail risks). Chỉ báo risk reversal đã giảm từ khoảng 12 xuống dưới 9 - mức điều chỉnh tương tự giai đoạn chuyển giao giữa tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, risk reversal ở kỳ hạn 3 tháng và 1 năm vẫn duy trì ở mức cao trong lịch sử. Điều này cho thấy dù căng thẳng ngắn hạn đang giảm bớt, nhà đầu tư vẫn chấp nhận trả mức phí cao để phòng ngừa khả năng giá bạc tăng mạnh trong dài hạn.

Chỉ báo risk reversal kỳ hạn 1 tháng vẫn đang ở vùng cực đoan so với lịch sử. Nếu chỉ số này tiếp tục giảm mạnh, đó sẽ là tín hiệu thuyết phục cho khả năng quay trở lại xu hướng giá giảm. Tuy vậy, mức risk reversal cao ở các hợp đồng quyền chọn kỳ hạn dài phản ánh những lo ngại dai dẳng về sự mất cân đối cung – cầu trong tương lai. Nguồn: Bloomberg Finance LP