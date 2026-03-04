📀Coinbase và MicroStrategy tăng vọt khi Trump chỉ trích các ngân hàng Phố Wall

Hệ sinh thái tài sản số đang trải qua một đợt phục hồi mạnh mẽ, được thúc đẩy không chỉ bởi dữ liệu kinh tế tích cực và sự cải thiện tâm lý thị trường, mà còn bởi những tín hiệu ủng hộ chính trị rõ ràng từ cấp cao nhất của chính phủ Mỹ. Cổ phiếu các công ty tiền điện tử hàng đầu đã tăng hai chữ số trong phiên thứ Tư sau khi Tổng thống Donald Trump công khai đứng về phía ngành này trong cuộc xung đột leo thang về quy định và vận động hành lang với hệ thống ngân hàng truyền thống.

Động lực chính trị: Trump và Coinbase cùng nhịp

Yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá là thông tin về cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Donald Trump và Brian Armstrong, CEO của Coinbase. Dù nội dung cụ thể của cuộc trao đổi không được tiết lộ, ngay sau đó Tổng thống đã đăng tải hàng loạt thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích các tổ chức tài chính truyền thống.

Ông Trump cho rằng các ngân hàng phải “đạt được một thỏa thuận hợp lý với ngành crypto”, đồng thời nhấn mạnh việc cản trở đổi mới - đặc biệt trong vấn đề quản lý stablecoin - là “không thể chấp nhận được”. Ông cũng công khai ủng hộ lập trường của ngành đối với dự luật mang tên Clarity Act, một dự luật cấu trúc thị trường nhằm điều chỉnh các token kỹ thuật số có đặc điểm mang lại lợi suất tương tự lãi suất.

Cổ phiếu liên quan đến crypto bứt phá: Coinbase dẫn đầu

Phản ứng thị trường diễn ra nhanh chóng và dứt khoát:

Coinbase (COIN): Cổ phiếu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ tăng hơn 14%.

MicroStrategy (MSTR): Công ty nổi tiếng với lượng dự trữ Bitcoin khổng lồ tăng 9%.

Circle (CRCL): Đơn vị phát hành stablecoin USDC ban đầu tăng gần 6%, sau đó thu hẹp còn khoảng 2%.

Trong khi đó, cổ phiếu các ngân hàng truyền thống như JPMorgan Chase và Bank of America giảm nhẹ. Jamie Dimon, CEO của JPMorgan, vẫn là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ ngành crypto, cho rằng các công ty tiền số nên chịu cùng mức độ giám sát chặt chẽ như các tổ chức tài chính truyền thống.

Kể từ đáy ngày 13/2, cổ phiếu Coinbase đã tăng gần 50%. Nguồn: xStation5

Bitcoin và Ethereum phục hồi

Các yếu tố chính trị tích cực cũng trùng hợp với sự trở lại của đà tăng trên thị trường token cơ sở. Bitcoin tăng 7% trong một phiên, vượt mốc 73.000 USD, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Ethereum tăng 9%, không chỉ duy trì trên 2.000 USD mà còn vượt mốc 2.150 USD trong ngày.

Các nhà phân tích cho rằng quyết tâm của ông Trump trong việc đưa Mỹ trở thành “thủ phủ crypto của thế giới” đang tạo nền tảng cơ bản rõ ràng cho một chu kỳ tăng giá bền vững kéo dài đến năm 2026. Nếu vượt qua được sự phản đối từ hệ thống ngân hàng đối với stablecoin có lợi suất, thị trường có thể chứng kiến làn sóng vốn tổ chức đổ vào quy mô lớn - điều đã phần nào phản ánh qua mức định giá tăng mạnh của các doanh nghiệp liên quan đến crypto.

Bitcoin hiện vẫn tăng chậm hơn so với Nasdaq, với mức độ tương quan cao trong 18 tháng qua. Tuy nhiên, nếu tiến trình hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường crypto thực sự tăng tốc, nửa cuối năm có thể thuộc về Bitcoin và Ethereum thay vì các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng và bạc - vốn đã chiếm ưu thế trong những tháng gần đây.