Tin đầu ngày: Các chỉ số phục hồi khi thị trường chờ đợi những diễn biến tiếp theo tại Trung Đông

ISM Dịch vụ tháng 2: Chỉ số tăng vọt lên 56,1 điểm (mức cao nhất kể từ giữa năm 2022), vượt xa kỳ vọng. Đáng chú ý, chỉ số phụ Giá đã trả (Prices Paid) giảm xuống mức thấp nhất trong gần một năm, cho thấy áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ đang hạ nhiệt. Diễn biến này trái ngược rõ rệt với chỉ số giá được ghi nhận gần đây trong báo cáo ISM Sản xuất.
Thị trường lao động (ADP): Bảng lương khu vực tư nhân tăng thêm 63.000 việc làm trong tháng 2 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2025 - phát đi tín hiệu về sự bền bỉ của thị trường lao động trước thềm báo cáo NFP chính thức vào thứ Sáu.
Phản ứng của Phố Wall: Chỉ số US100 tăng 1,8% và US500 tăng 1%, lấy lại phần lớn mức giảm của phiên trước. Nền tảng kinh tế vững chắc đã lấn át lo ngại địa chính trị, cùng với hy vọng ngày càng lớn rằng xung đột có thể không kéo dài nhiều tuần như Tổng thống Donald Trump từng dự báo.
Giá dầu điều chỉnh: Dầu WTI nhích khoảng 0,2% lên quanh 75 USD/thùng, thu hẹp mức tăng trước đó, trong khi dầu Brent giảm khoảng 0,3%. Nhà đầu tư bắt đầu cân nhắc khả năng xung đột sẽ ngắn hơn dự kiến. Tuy nhiên, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 10 tàu chở dầu và sẽ tấn công bất kỳ tàu nào, bất kể quốc tịch, nếu hỗ trợ Israel.
Diễn biến quân sự: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ và Israel đang tiến gần tới việc đạt được ưu thế trên không hoàn toàn trước Iran, mở đường cho các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ nước này.
Tín hiệu ngoại giao: Iran phủ nhận các thông tin cho rằng họ đang tìm cách đàm phán chấm dứt chiến tranh với Mỹ, động thái này tiếp tục duy trì mức biến động cao trên thị trường hàng hóa.
Tồn kho dầu Mỹ: Dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô tiếp tục tăng mạnh, trong khi tồn kho xăng giảm, phản ánh nhu cầu nhiên liệu vẫn duy trì ở mức tốt.
Bitcoin vượt mốc 73.000 USD: Bitcoin đạt đỉnh cục bộ mới, được hỗ trợ bởi tâm lý cải thiện và sự ủng hộ chính trị trở lại. Sự ủng hộ của Trump
Donald Trump công khai chỉ trích các ngân hàng vì kìm hãm đổi mới crypto (đặc biệt là stablecoin) và ủng hộ dự luật Clarity Act.
Cổ phiếu crypto bứt phá
Coinbase (COIN): Tăng hơn 14% sau cuộc gặp riêng giữa CEO Brian Armstrong và Tổng thống Trump.
MicroStrategy (MSTR): Tăng 11%, hưởng lợi từ đà phục hồi của Bitcoin.
Circle (CRCL): Tăng gần 3,5% nhờ kỳ vọng tích cực về khung pháp lý stablecoin.
Giá dầu tăng vọt 8% 📈
