Bạc lao dốc 7,5% 🚩 Vàng hướng tới tuần giảm điểm tồi tệ nhất kể từ năm 1983

Thị trường kim loại quý vừa trải qua những phiên bán tháo cực kỳ khốc liệt. Tính chung cả tuần, giá vàng đã bốc hơi khoảng 10%, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 4 thập kỷ qua (kể từ năm 1983). Trong khi đó, giá bạc có thời điểm đã giảm sâu hơn 10% trong ngày, trước khi rút chân phục hồi sau khi "chạm" ngưỡng hỗ trợ then chốt gần đường trung bình động 200 ngày (MA200).

Đợt bán tháo này diễn ra trong bối cảnh bất ổn địa chính trị leo thang và rủi ro lạm phát đình trệ (stagflation) gia tăng, những yếu tố vốn dĩ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, thực tế trái ngược khi nhóm kim loại quý lại đang biến động như các tài sản đầu cơ (momentum assets), lao dốc đồng pha với thị trường trái phiếu và các chỉ số chứng khoán.

Diễn biến này bắt nguồn từ việc kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi đáng kể. Các dự báo về thời điểm cắt giảm lãi suất đang bị đẩy lùi sang tận mùa Thu, trực tiếp hỗ trợ cho sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Đồng thời, giá dầu tăng vọt càng củng cố quan điểm rằng các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Fed, sẽ cực kỳ thận trọng trong việc nới lỏng tiền tệ do rủi ro lạm phát dai dẳng.

Đà giảm của Bạc đã tạm dừng sau khi chạm đường EMA200 (đường màu đỏ). Cây nến ngày hôm nay đang hình thành bóng nến dưới (lower wick) khá dài, cho thấy lực cầu bắt đầu xuất hiện tại vùng giá này. Tuy nhiên, do tính ứng dụng cao trong công nghiệp, bạc vẫn sẽ nhạy cảm hơn với các cú sốc từ giá dầu, yếu tố có thể làm chậm đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kéo theo sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ công nghiệp.

Giá đã phản ứng tại vùng hỗ trợ hợp lưu giữa đường EMA200 và vùng bán tháo cũ hồi cuối tháng Một - đầu tháng Hai (quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce). Một nhịp phục hồi từ vùng giá hiện tại có thể mở đường cho giá vàng kiểm định lại mốc 5.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu nhịp điều chỉnh sâu hơn diễn ra, giá có thể tìm về vùng 4.000 USD/ounce, nơi từng ghi nhận những phản ứng giá rất mạnh vào mùa Thu năm 2025.

