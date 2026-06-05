Bạc lao dốc 7% 📉 Kim loại quý chịu áp lực bán mạnh

Bạc đang giảm gần 7% trong hôm nay, kiểm định khu vực 68 USD/ounce và quay trở lại dưới đường Trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200, đường màu đỏ) trên biểu đồ ngày. EMA200 đóng vai trò là một ngưỡng động lượng quan trọng và có thể báo hiệu một giai đoạn suy yếu kéo dài của kim loại này trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng mạnh và đồng USD tăng giá đáng kể. Đợt bán tháo càng được củng cố bởi dữ liệu thị trường lao động Mỹ vượt kỳ vọng. Báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, trong khi số liệu của hai tháng trước được điều chỉnh tăng thêm tổng cộng 92.000 việc làm. Vàng, bạch kim và palladium cũng đang ghi nhận mức giảm đáng kể.

Nguồn: xStation5

Chỉ số Dollar Index của Mỹ (USDIDX) đang trải qua một trong những phiên tăng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, bứt phá rõ ràng lên trên ngưỡng 100 điểm và tăng giá so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Những lo ngại về một Fed mang lập trường diều hâu hơn cùng với khả năng tăng lãi suất trong năm 2026 đang ngày càng gia tăng, song hành với xu hướng lạm phát tại nền kinh tế Mỹ. Các thành phần liên quan đến giá cả trong các cuộc khảo sát ISM tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát ở mức rất cao, trong khi cả CPI và PCE vẫn đang duy trì đáng kể trên mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nguồn: xStation5