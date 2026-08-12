Vàng tăng 1,5% 📈

Giá vàng tăng hơn 1,5% và tiếp tục duy trì gần mức cao nhất trong khoảng hai tháng sau khi Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 7. Kết quả phù hợp với kỳ vọng của thị trường: CPI toàn phần tăng 0,1% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát lõi lần lượt tăng 0,2% và 2,5%. Việc lạm phát không cao hơn dự kiến là yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý, bởi kết hợp với dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu trước đó, kết quả này làm giảm áp lực buộc Fed phải tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 9. Giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.420 USD/oz.

Sau khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường hợp đồng tương lai đang định giá xác suất khoảng 60% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, tăng từ mức chỉ hơn 45% một tuần trước. Đây là sự thay đổi quan trọng đối với vàng, bởi rủi ro lãi suất tiếp tục tăng thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi như vàng.

Đà tăng hôm nay nối tiếp động lực tích cực đã xuất hiện sau báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng. Tuần trước, vàng ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1, trong khi vào thứ Ba, giá đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Các yếu tố về nhu cầu không trực tiếp liên quan đến chính sách của Fed vẫn đóng vai trò quan trọng. Dòng vốn ETF quay trở lại, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và nhu cầu mạnh từ Trung Quốc đang hỗ trợ thị trường, giúp vàng duy trì sức mạnh ngay cả khi giá năng lượng vẫn chịu áp lực tăng cao.

Rủi ro lạm phát chưa hoàn toàn biến mất. Giá dầu vẫn ở mức cao do căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, trong khi giá nhiên liệu dai dẳng ở mức cao có thể làm phức tạp quá trình giảm phát trong những tháng tới và hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Tuy nhiên, phản ứng của vàng cho thấy nhà đầu tư hiện đang dành nhiều sự chú ý hơn cho sự kết hợp giữa thị trường lao động suy yếu và CPI phù hợp với dự báo. Nếu các dữ liệu sắp tới không cho thấy áp lực giá tăng trở lại, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Fed trong ngắn hạn có thể tiếp tục suy giảm.

Từ góc độ thị trường vàng, dữ liệu CPI hôm nay có thể được xem là tương đối tích cực. Kết quả chưa đủ yếu để làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của Fed, nhưng đồng thời cũng không tạo ra bất kỳ lý do nào cho việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ một cách khẩn cấp. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện tại: vàng đang đồng thời hưởng lợi từ rủi ro Fed tiếp tục tăng lãi suất thấp hơn, nhu cầu đầu tư từ các tổ chức và bất ổn địa chính trị kéo dài. Câu hỏi quan trọng lúc này là liệu kim loại quý có thể tận dụng môi trường thuận lợi này để tạo ra một nhịp phá vỡ bền vững lên trên các đỉnh gần nhất hay không.

Biểu đồ Gold (D1)

Nguồn: xStation5