Tồn kho dầu thô Mỹ tăng vọt 📈 EIA nâng dự báo giá dầu

Theo EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh 17,423 triệu thùng, trong khi thị trường kỳ vọng tồn kho sẽ giảm 1,8 triệu thùng; trước đó, tồn kho đã tăng 2,479 triệu thùng.

Tồn kho xăng giảm 0,968 triệu thùng, so với kỳ vọng giảm 1,1 triệu thùng và mức giảm 1,643 triệu thùng trong báo cáo trước.

Tồn kho sản phẩm chưng cất chỉ giảm 0,01 triệu thùng, trong khi thị trường kỳ vọng mức giảm 2 triệu thùng; trước đó, tồn kho đã giảm 3,473 triệu thùng.

Tồn kho dầu thô tại trung tâm Cushing tăng 1,611 triệu thùng, so với mức 2,356 triệu thùng trước đó.

Bất ngờ lớn nhất nằm ở mức tăng khổng lồ hơn 17 triệu thùng của tồn kho dầu thô, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng giảm. Xét riêng yếu tố này, đây rõ ràng là tín hiệu tiêu cực đối với giá dầu, bởi nó cho thấy cán cân cung cầu ngắn hạn tại Mỹ đang dư thừa hơn đáng kể so với dự báo của thị trường.

EIA mạnh tay nâng dự báo giá dầu khi eo biển Hormuz làm thay đổi cán cân thị trường

EIA đã nâng đáng kể dự báo giá dầu cho năm 2026, chủ yếu do tình trạng gián đoạn kéo dài đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và tốc độ sụt giảm nhanh của tồn kho dầu toàn cầu. Cơ quan này hiện dự báo giá dầu Brent trung bình ở mức 86,81 USD/thùng trong năm nay, tăng từ mức dự báo trước đó là 81,91 USD, trong khi dự báo WTI được nâng từ 76,26 USD lên 80,88 USD. Tuy nhiên, mức điều chỉnh lớn nhất nằm ở quý III: EIA nâng dự báo Brent thêm tới 11 USD, lên mức trung bình 85 USD/thùng. Do đó, thị trường dầu vẫn đang ở trong môi trường mà yếu tố địa chính trị không chỉ làm gia tăng phần bù rủi ro, mà còn tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu vật chất.

EIA dự báo Brent đạt trung bình 86,81 USD/thùng và WTI đạt 80,88 USD/thùng trong năm 2026, đều cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Theo EIA, dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz giảm từ 21,6 triệu thùng/ngày trong quý IV năm ngoái xuống chỉ còn 4,9 triệu thùng/ngày trong quý II/2026.

Tồn kho dầu toàn cầu được ước tính giảm với tốc độ 4,2 triệu thùng/ngày trong quý II, trong khi EIA dự báo tồn kho sẽ tiếp tục giảm khoảng 3,8 triệu thùng/ngày trong quý III.

EIA không cho rằng áp lực hiện tại sẽ kéo dài vô thời hạn: Brent được dự báo giảm xuống mức trung bình 78 USD/thùng trong quý IV và khoảng 69 USD/thùng vào năm 2027 khi hoạt động vận chuyển bình thường trở lại, sản lượng phục hồi và tồn kho được bổ sung.

Hormuz đã vượt ra ngoài phạm vi của một phần bù rủi ro địa chính trị?

Yếu tố quan trọng nhất trong dự báo mới của EIA là quy mô sụt giảm của dòng chảy dầu vật chất qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu của EIA, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường này giảm xuống chỉ còn 4,9 triệu thùng/ngày trong quý II, từ mức 21,6 triệu thùng/ngày trong quý IV năm ngoái. Đây là một diễn biến hoàn toàn khác so với một đợt tăng giá dầu thông thường chỉ xuất phát từ lo ngại về khả năng xảy ra xung đột.

Tác động này thể hiện rõ qua tồn kho dầu toàn cầu. EIA ước tính tồn kho giảm với tốc độ khoảng 4,2 triệu thùng/ngày trong quý II và dự báo tiếp tục giảm khoảng 3,8 triệu thùng/ngày trong quý III. Khi tồn kho bị rút xuống với tốc độ như vậy, giá dầu cao không chỉ là sự bù đắp cho rủi ro địa chính trị, mà còn đóng vai trò là cơ chế cân bằng một thị trường dầu vật chất ngày càng thắt chặt.

Diễn biến của Brent trong những tuần gần đây minh họa rất rõ xu hướng này. Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ vào ngày 2/7, giá dầu giảm xuống khoảng 69 USD/thùng. Tuy nhiên, đến ngày 23/7, các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu và dòng chảy qua Hormuz suy giảm đã đẩy giá lên tới 105 USD/thùng. Biên độ biến động rất lớn này cho thấy yếu tố quan trọng đối với thị trường hiện không còn chỉ là những tuyên bố chính trị, mà là số lượng thùng dầu thực tế có thể đi qua eo biển.

EIA nâng dự báo Brent thêm 11 USD - nhưng điều gì sẽ xảy ra trong năm 2027?

Mức điều chỉnh mạnh nhất nằm ở triển vọng của quý hiện tại. EIA hiện dự báo Brent đạt trung bình 85 USD/thùng trong quý III, cao hơn tới 11 USD so với dự báo trước đó. Trong cả năm 2026, Brent được dự báo đạt trung bình 86,81 USD, tăng từ 81,91 USD trước đó. Trong khi đó, dự báo WTI được nâng từ 76,26 USD lên 80,88 USD/thùng. Đây là một sự điều chỉnh đáng kể trong thời gian tương đối ngắn và cho thấy những diễn biến tại Trung Đông đã thay đổi mạnh mẽ các giả định trước đó về cán cân cung cầu dầu toàn cầu.

Đồng thời, một rủi ro tiềm tàng khác cũng xuất hiện: khả năng hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia qua eo biển Bab el-Mandeb bị hạn chế. Saudi Arabia có thể chuyển hướng một phần lượng dầu xuất khẩu qua các tuyến thay thế, bao gồm kênh đào Suez và đường ống SUMED, nhưng các tuyến này dài hơn, tốn kém hơn và có công suất hạn chế. Điều này đồng nghĩa với việc rủi ro vận chuyển dầu hiện không còn tập trung quanh một điểm nghẽn chiến lược duy nhất.

Dự báo giá cao trong ngắn hạn không có nghĩa EIA đã chuyển sang quan điểm tăng giá dầu trong dài hạn. Ngược lại, kịch bản cơ sở của cơ quan này cho rằng cú sốc nguồn cung hiện tại sẽ chỉ mang tính tạm thời. Giá Brent được dự báo đạt trung bình khoảng 78 USD/thùng trong quý IV khi hoạt động vận chuyển và sản xuất bắt đầu bình thường hóa. Sang năm 2027, giá trung bình được dự báo tiếp tục giảm xuống 69,39 USD/thùng, trong khi WTI được dự báo đạt trung bình 65,39 USD/thùng.

Động lực chính của kịch bản này là nguồn cung dự kiến phục hồi. EIA dự báo sản lượng dầu toàn cầu tăng từ khoảng 100,82 triệu thùng/ngày trong năm 2026 lên tới 109,74 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Trong khi đó, nhu cầu năm tới được dự báo ở mức 104,96 triệu thùng/ngày. Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, tình trạng thiếu hụt hiện tại sẽ chuyển thành dư cung đáng kể và tồn kho sẽ bắt đầu được bổ sung. Đây là lý do EIA có thể đồng thời nâng dự báo Brent trong ngắn hạn lên 85 USD nhưng vẫn kỳ vọng giá giảm về khoảng 69 USD vào năm tới.

Nhu cầu dự kiến giảm trước khi phục hồi mạnh

Triển vọng nhu cầu cũng rất đáng chú ý. EIA dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu đạt trung bình khoảng 102,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 1,2 triệu thùng/ngày so với năm trước. Khoảng 800.000 thùng/ngày trong mức giảm này dự kiến đến từ các nền kinh tế ngoài OECD, nơi tiêu thụ được dự báo giảm từ 58,1 triệu xuống 57,2 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, sang năm 2027, EIA kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ phục hồi mạnh, tăng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày lên gần 105 triệu thùng/ngày. Điều này cho thấy dự báo giá dầu giảm trong năm tới không chủ yếu dựa trên nhu cầu yếu. Thay vào đó, yếu tố quan trọng là nguồn cung được kỳ vọng tăng nhanh hơn nữa.

Sản lượng dầu Mỹ dự kiến đạt mức cao mới

Mỹ được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự gia tăng nguồn cung trong tương lai. EIA đã nâng dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2026 lên trung bình 13,8 triệu thùng/ngày, từ mức 13,78 triệu thùng/ngày trước đó.

Sản lượng sau đó được dự báo tiếp tục tăng lên khoảng 14,15 triệu thùng/ngày trong năm 2027, so với dự báo trước đó là 14,03 triệu thùng/ngày. Mức điều chỉnh không quá lớn, nhưng hướng đi vẫn rất quan trọng: giá dầu cao trong năm 2026 tạo môi trường thuận lợi cho các nhà sản xuất, trong khi nguồn cung bổ sung cuối cùng có thể góp phần thúc đẩy quá trình tái tích lũy tồn kho toàn cầu.

Dự báo mới nhất của EIA về cơ bản mô tả hai thị trường dầu hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là thị trường mà nhà đầu tư đang đối mặt hiện nay – dòng chảy qua Hormuz bị hạn chế, tồn kho giảm nhanh và xuất hiện thêm rủi ro liên quan đến Bab el-Mandeb. Trong môi trường này, việc Brent giao dịch trong vùng 80–90 USD/thùng có cơ sở khá rõ ràng về mặt cơ bản.

Kịch bản thứ hai bắt đầu khi dòng chảy dầu vật chất trở lại bình thường. Nếu sản lượng đang tạm ngừng được khôi phục, hoạt động vận chuyển qua Hormuz phục hồi và nguồn cung toàn cầu tiến gần các mức EIA dự báo cho năm 2027, phần bù giá hiện tại có thể biến mất rất nhanh. Chừng nào tồn kho toàn cầu vẫn giảm hàng triệu thùng mỗi ngày, giá dầu cao vẫn có nền tảng cơ bản rõ ràng. Nhưng nếu dòng chảy dầu tại Trung Đông trở lại bình thường, sự chú ý của nhà đầu tư có thể nhanh chóng chuyển từ tình trạng thiếu hụt do địa chính trị hiện tại sang nguy cơ nguồn cung dư thừa trong năm 2027.

OIL (khung thời gian H1)

Xét trên khung thời gian thấp hơn, theo biểu đồ Brent theo giờ, giá dầu đã giảm xuống dưới mốc 90 USD/thùng, tiếp tục đi theo hướng ít cản trở nhất khi xu hướng trung hạn vẫn đang nghiêng về phía giảm.

Nguồn: xStation5