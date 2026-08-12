Tin tức Crypto: Bitcoin đang hình thành vùng đáy? 🚩 Cá voi đã ngừng bán?

Bitcoin đang cố gắng lấy lại đà tăng sau khởi đầu năm khá yếu. Những tín hiệu ban đầu cho thấy giai đoạn bán tháo mạnh nhất có thể đã đi qua. Tuy nhiên, thị trường crypto nhìn chung vẫn còn yếu. Theo dữ liệu từ CoinShares, các holder BTC lớn nhất đã chuyển từ bán sang tích lũy, trong khi các quỹ crypto ghi nhận tuần thứ 5 liên tiếp có dòng vốn vào. Đồng thời, dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu hơn đã làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, qua đó giảm bớt áp lực lên các tài sản có mức độ biến động cao. Vấn đề là Bitcoin vẫn kém xa cổ phiếu xét về hiệu suất tương đối, và chưa có dấu hiệu xác nhận rằng xu hướng này đang thay đổi bền vững - điều cũng được phản ánh qua dữ liệu on-chain. Do đó, các yếu tố cơ bản trong ngắn hạn đang cải thiện nhanh hơn diễn biến giá, cho thấy thị trường có thể đang trong quá trình tạo đáy thay vì bước vào một nhịp tăng giá mạnh mới.

Cá voi Bitcoin đã ngừng bán?

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất hiện nay nằm ở hành vi của những holder BTC lớn nhất. Theo dữ liệu của CoinShares, cá voi đã bán khoảng 40 tỷ USD Bitcoin kể từ tháng 10/2025, tạo ra một trong những nguồn áp lực bán lớn nhất trong chu kỳ hiện tại. Tuy nhiên, quá trình này đang bắt đầu suy yếu. CoinShares cho biết các holder lớn nhất đã ghi nhận ba tuần liên tiếp tích lũy, một mô hình từng xuất hiện ở những giai đoạn tương tự trong các chu kỳ 4 năm của Bitcoin. Nếu sự thay đổi này được duy trì, thị trường có thể đang mất đi một trong những nguồn cung lớn đã gây áp lực lên giá trong những tháng gần đây.

Kể từ tháng 10/2025, cá voi đã bán khoảng 40 tỷ USD BTC. Bitcoin hiện ghi nhận ba tuần liên tiếp có dấu hiệu tích lũy và nếu giá bắt đầu phục hồi hướng tới 70.000 USD, đáy của chu kỳ có thể đã nằm phía sau. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa thị trường tăng giá mới đã bắt đầu. Cho đến mùa thu, khả năng cao Bitcoin vẫn có thể tiếp tục tích lũy và kiểm định vùng 80.000 USD, mặc dù kịch bản giảm về 50.000 USD hoặc thấp hơn vẫn không thể loại trừ. Điểm này rất quan trọng: việc kết thúc một làn sóng bán tháo lớn sẽ loại bỏ một lực cản đáng kể, nhưng bản thân nó chưa tạo ra đủ nhu cầu để hình thành một xu hướng tăng bền vững. Nếu nguồn cung mới xuất hiện trở lại, Bitcoin hoàn toàn có thể giảm sâu hơn và ghi nhận mức sụt giảm theo tỷ lệ tương đương với những thị trường giá xuống trước đây.

Dòng vốn đang dần quay trở lại các quỹ crypto

Một tín hiệu tích cực hơn đến từ dòng vốn. Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số thu hút khoảng 1,05 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 7/8, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp có dòng vốn vào. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi trước đó, trong 8 tuần liên tiếp, nhà đầu tư đã rút kỷ lục khoảng 8 tỷ USD khỏi thị trường. Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, thị trường đã chuyển từ trạng thái giảm mạnh mức độ tiếp xúc với crypto sang tích lũy trở lại.

Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ. Các quỹ này thu hút khoảng 853,5 triệu USD trong tuần kết thúc ngày 7/8, mức mạnh nhất kể từ giữa tháng 4. Riêng BlackRock iShares Bitcoin Trust đóng góp khoảng 700 triệu USD trong số này, trong khi tổng tài sản ròng đạt khoảng 48,5 tỷ USD.

Kết hợp với áp lực bán từ cá voi đang suy yếu, cán cân cung – cầu hiện tại đang trở nên tích cực hơn đáng kể so với chỉ vài tuần trước. Tuy nhiên, nhu cầu của nhà đầu tư đối với cổ phiếu và các quỹ cổ phiếu vẫn mạnh hơn rõ rệt so với Bitcoin và thị trường crypto nói chung.

Fed vẫn là yếu tố then chốt để Bitcoin quay trở lại 100.000 USD

Lãi suất Mỹ vẫn là yếu tố vĩ mô quan trọng nhất đối với Bitcoin. Dữ liệu thị trường lao động yếu hơn đã làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ BTC phục hồi từ vùng đáy trong năm. Tuy nhiên, theo kịch bản của CoinShares, việc đơn thuần giảm kỳ vọng tăng lãi suất có thể chưa đủ để tạo ra một nhịp tăng mạnh hơn. Để Bitcoin quay trở lại vùng 100.000 USD, thị trường nhiều khả năng cần những dấu hiệu rõ ràng hơn về sự suy yếu của thị trường lao động và một sự thay đổi đáng kể hơn trong kỳ vọng lãi suất theo hướng Fed sẽ hạ lãi suất.

Thị trường hiện đang ở trạng thái khá khó chịu: Dữ liệu kinh tế đủ yếu để giảm lo ngại về việc Fed tiếp tục thắt chặt. Nhưng chưa đủ yếu để buộc Fed chuyển sang lập trường rõ ràng dovish. Hội nghị Jackson Hole có thể cung cấp thêm tín hiệu, mặc dù CoinShares không kỳ vọng Fed sẽ đưa ra thông điệp quá dovish. Giá dầu cũng là một biến số quan trọng. Nếu căng thẳng liên quan đến Iran hạ nhiệt, giá năng lượng có thể giảm và áp lực lạm phát cũng được cải thiện, qua đó gián tiếp tạo môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin. Ngược lại, một đợt leo thang mới có thể nhanh chóng đảo ngược tác động này.

Bitcoin vẫn ảm đạm dù Phố Wall lạc quan

Đây là lập luận mạnh nhất cho thấy còn quá sớm để tuyên bố giai đoạn suy yếu của thị trường crypto đã kết thúc. Glassnode chỉ ra rằng Bitcoin vẫn chưa lấy lại được sức mạnh tương đối so với các chỉ số chứng khoán lớn. Trong 90 ngày qua, BTC đã giảm khoảng 20%, trong khi S&P 500 tăng khoảng 5%.

Sự phân kỳ thậm chí còn lớn hơn nếu xét từ đầu năm đến nay. Bitcoin giảm khoảng 35% và altcoin mất trung bình 57%, trong khi Nasdaq và Russell 2000 lần lượt tăng khoảng 38% và 31%. Một số hàng hóa thậm chí còn có mức tăng mạnh hơn, với vàng tăng khoảng 60%, đồng tăng 66% và bạc tăng 107%.

Glassnode mô tả bối cảnh hiện tại là một thị trường được dẫn dắt bởi chứng khoán. Nói cách khác, dòng vốn cải thiện và việc cá voi tích lũy trở lại là những tín hiệu tích cực, nhưng phép thử thực sự sẽ đến khi Bitcoin bắt đầu liên tục vượt trội so với các chỉ số chứng khoán lớn.

Tháng 7 mang đến một sự thay đổi quan trọng - còn quy định thì sao?

Những dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi này có thể đã xuất hiện trong tháng 7. Trong đợt điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn, các ETF ngành chip giảm hơn 20% và Nasdaq 100 giảm gần 7%. Trong cùng tháng, Bitcoin tăng khoảng 9%, trong khi Ethereum tăng 20%. Chỉ vài tháng trước, sự phân kỳ như vậy khó xảy ra hơn nhiều do BTC có mối tương quan rất mạnh với nhóm cổ phiếu công nghệ. Tương quan 90 ngày của Bitcoin với Nasdaq từng đạt 0,89 vào tháng 5, trong khi dữ liệu từ K33 Research cho thấy tương quan 30 ngày đã giảm xuống 0,43 vào cuối tháng 7.

BlackRock cho rằng việc Bitcoin ngày càng giảm phụ thuộc vào thị trường chứng khoán có thể làm tăng vai trò của tài sản này như một công cụ đa dạng hóa danh mục. Đây có thể trở thành một trong những xu hướng quan trọng cần theo dõi trong những tháng tới. Nếu Bitcoin có thể tiếp tục duy trì hiệu suất tương đối tốt trong các đợt điều chỉnh của Nasdaq, câu chuyện về BTC có thể dần chuyển từ việc được xem chủ yếu là một “tài sản công nghệ mang tính risk-on” sang một loại tài sản độc lập hơn.

Điểm yếu hơn trong bức tranh hiện tại vẫn là vấn đề quy định tại Mỹ. Xác suất Đạo luật CLARITY được thông qua trong năm nay đã giảm xuống chỉ còn khoảng 15% trên Polymarket. Thượng viện được cho là sẽ không bỏ phiếu về dự luật quản lý cấu trúc thị trường crypto trước kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, CoinShares cho rằng sự trì hoãn này sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đối với Ethereum và các dự án liên quan đến stablecoin so với Bitcoin. Đồng thời, cuộc tranh luận tại Washington ngày càng chuyển từ những câu hỏi về tính hợp pháp của crypto hay vai trò của tài sản này trong hệ thống tài chính sang các vấn đề đạo đức - đặc biệt là việc liệu các quan chức chính phủ có nên được phép phát hành và hưởng lợi từ token của chính họ hay không.

Bitcoin đã tạo đáy chưa?

Bức tranh thị trường đã trở nên tích cực hơn đáng kể, nhưng vẫn còn thiếu một yếu tố: sự xác nhận từ diễn biến giá. Một mặt, làn sóng bán ra trị giá hàng chục tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn nhất đang dần suy yếu, các quỹ đang thu hút dòng vốn trở lại và môi trường lãi suất đang trở nên ít thắt chặt hơn. Mặt khác, Bitcoin vẫn là một trong những tài sản lớn có hiệu suất yếu nhất trong năm 2026 và vẫn chưa lấy lại được lợi thế so với thị trường chứng khoán.

Do đó, bối cảnh hiện tại giống một quá trình tạo đáy hơn là sự khởi đầu đã được xác nhận của một nhịp tăng mới trong thị trường giá lên. Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng chú ý là cấu trúc thị trường đang thay đổi: nguồn cung từ cá voi giảm xuống đang gặp đúng thời điểm nhu cầu từ các tổ chức quay trở lại, trong khi mối tương quan giữa Bitcoin và Nasdaq bắt đầu suy yếu.

Giai đoạn tiếp theo sẽ phụ thuộc phần lớn vào ba yếu tố: chính sách của Fed, hành vi của các nhà đầu tư BTC lớn nhất và liệu dòng vốn vào các ETF cùng những sản phẩm đầu tư khác có thể được duy trì hay không. Nếu những yếu tố này đi kèm với sự cải thiện về sức mạnh tương đối so với Phố Wall, lập luận rằng Bitcoin vẫn bị mắc kẹt trong một thị trường do cổ phiếu dẫn dắt sẽ bắt đầu suy yếu. Chỉ khi đó, chúng ta mới có bằng chứng mạnh mẽ hơn cho thấy chu kỳ suy yếu hiện tại của Bitcoin thực sự đã kết thúc.

Bitcoin (D1)

BTC vẫn nằm khá xa dưới mức Fibonacci retracement 23,6% của nhịp giảm mạnh gần nhất, nằm quanh mức 73.000 USD. Bitcoin rõ ràng đang gặp khó khăn trong việc hình thành một nhịp phục hồi mạnh từ các mức hiện tại và đã hai lần gặp vùng kháng cự đáng kể quanh 65.000–66.000 USD. Vùng 60.000–62.000 USD được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, được củng cố bởi các phản ứng giá trước đó. Nếu phá vỡ xuống dưới 60.000 USD, điều này có thể mở ra một nhịp giảm mạnh hơn và thậm chí đưa giá xuống các mức thấp mới trong thị trường giá xuống hiện tại.

Nguồn: xStation5

Dòng vốn vào Bitcoin ETF

Những tuần gần đây chứng kiến mức độ biến động đáng kể trong dòng vốn vào các ETF Bitcoin giao ngay, nhưng số liệu mới nhất ở mức khoảng +4,9 triệu USD về cơ bản cho thấy trạng thái cân bằng giữa lực cầu và nguồn cung. Đây là sự cải thiện rõ rệt so với phiên trước đó, khi dòng vốn rút ra đạt khoảng 180 triệu USD, mặc dù một phiên tích cực duy nhất chưa đủ để xác nhận dòng vốn đang thực sự quay trở lại một cách bền vững.

Nhìn rộng hơn, trong tháng 7 và đầu tháng 8, các phiên ghi nhận dòng vốn vào lớn trên 200 triệu USD liên tục xen kẽ với những phiên dòng vốn rút ra mạnh tương đương, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa có sự đồng thuận rõ ràng. BlackRock vẫn là nguồn cầu chính trong những phiên có dòng vốn vào, trong khi dòng vốn tại các quỹ khác thiếu tính ổn định hơn đáng kể - một xu hướng cũng có thể quan sát thấy trong các giai đoạn dài hơn. Do đó, tín hiệu tích cực hơn đối với Bitcoin sẽ không phải là một phiên có dòng vốn vào đặc biệt mạnh, mà là một chuỗi nhiều phiên liên tiếp ghi nhận dòng vốn dương, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang một lần nữa chủ động gia tăng mức độ tiếp xúc với BTC.

Nguồn: XTB Research

Tổng dòng vốn tích lũy vào Bitcoin ETF

Sau 649 phiên kể từ khi các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ được ra mắt, tổng dòng vốn ròng tích lũy vẫn ở mức ấn tượng, khoảng 50,9 tỷ USD, cho thấy quy mô nhu cầu mang tính cấu trúc đã hình thành xung quanh loại tài sản này. iShares Bitcoin Trust của BlackRock đang dẫn đầu rõ rệt với dòng vốn vào vượt 61,2 tỷ USD, trong khi Fidelity thu hút hơn 10,1 tỷ USD, cho thấy dòng vốn đang tập trung mạnh vào hai sản phẩm lớn nhất.

Đối trọng chính vẫn là Grayscale Bitcoin Trust, quỹ đã ghi nhận dòng vốn rút ra hơn 25,6 tỷ USD - nếu không tính lượng cung này, kết quả tích lũy của toàn bộ phân khúc sẽ cao hơn đáng kể. Đáng chú ý, tổng dòng vốn của nhóm ETF Bitcoin vẫn duy trì trạng thái dương bất chấp những giai đoạn dòng vốn rút ra mạnh trong năm 2026, khiến việc cho rằng xu hướng thể chế hóa Bitcoin trong dài hạn đã đảo chiều trở nên khó thuyết phục. Tuy nhiên, điểm quan trọng cần lưu ý là thành công của các ETF Bitcoin không đồng đều: thị trường đã rõ ràng lựa chọn những sản phẩm dẫn đầu, trong đó BlackRock đang nổi lên như cổng tiếp cận chủ đạo đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với BTC thông qua một sản phẩm được quản lý theo khuôn khổ pháp lý.

Nguồn: XTB Research

Bitcoin ETF so với các ETF lớn nhất trên thị trường truyền thống

Tổng dòng vốn tích lũy khoảng 50,9 tỷ USD đưa các ETF Bitcoin giao ngay vào một vị trí đáng chú ý khi so sánh với một số sản phẩm ETF lớn nhất trên thị trường truyền thống. Trong khoảng thời gian tương đương kể từ khi ra mắt, nhóm ETF Bitcoin đã thu hút lượng vốn lớn hơn dòng vốn ghi nhận ở SPDR S&P 500 ETF Trust, Vanguard Information Technology ETF và SPDR Gold Shares, mặc dù vẫn đứng sau các quỹ cổ phiếu đa dạng hóa lớn nhất của Vanguard và iShares.

Đặc biệt đáng chú ý là tốc độ Bitcoin xây dựng được cơ sở vốn này - các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ mới chỉ hoạt động từ tháng 1/2024. Dữ liệu xác nhận rằng ETF Bitcoin giao ngay đã trở thành một trong những cầu nối quan trọng kết nối thị trường crypto với ngành quản lý tài sản truyền thống, mặc dù tốc độ dòng vốn vào đã suy yếu rõ rệt trong những tháng gần đây. Do đó, điểm quan trọng nhất đối với Bitcoin không đơn thuần là con số 50,9 tỷ USD, mà là việc BTC đã xây dựng được một sản phẩm đầu tư có khả năng cạnh tranh dòng vốn với một số ETF lớn và nổi tiếng nhất thế giới chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nguồn: XTB Research

Dòng vốn ETF vào và ra lớn nhất so với diễn biến giá Bitcoin

Việc so sánh những phiên có dòng vốn ETF cực đoan với diễn biến giá Bitcoin cho thấy ETF là một phần quan trọng trong cấu trúc thị trường, nhưng chắc chắn không nên được xem như một chỉ báo mua hoặc bán đơn giản. Những phiên có dòng vốn vào lớn nhất trong lịch sử thường xuất hiện gần các đỉnh cục bộ hoặc trong những giai đoạn cuối của các nhịp tăng mạnh, khi giá tăng thu hút thêm dòng vốn thay vì chính dòng vốn tạo ra một đợt tăng mới.

Cơ chế tương tự cũng diễn ra theo chiều ngược lại: những phiên có dòng vốn rút ra lớn nhất thường xuất hiện sau các đợt giảm mạnh, khi nhà đầu tư cắt giảm mức độ tiếp xúc do động lượng thị trường suy yếu. Đây là một quan sát quan trọng, bởi nó cho thấy dòng vốn ETF phần nào mang tính phản ứng và có thể khuếch đại xu hướng hiện tại thay vì dự báo xu hướng đó.

Với Bitcoin hiện giao dịch quanh mức 64.200 USD, tín hiệu đáng chú ý vì vậy sẽ không phải là một phiên có dòng vốn vào mạnh, mà là dòng vốn dương được duy trì trong nhiều tuần liên tiếp. Chỉ một sự thay đổi như vậy mới cung cấp bằng chứng mạnh mẽ hơn về khả năng nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức đang quay trở lại một cách bền vững.

Nguồn: XTB Research

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst