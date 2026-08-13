Tin đầu ngày: Phố Wall tăng điểm sau dữ liệu CPI 📈 Vàng và EURUSD giảm

Phiên giao dịch châu Âu diễn biến trái chiều, với DAX và Euro Stoxx 50 đóng cửa giảm nhẹ. Sau đà tăng của SK Hynix và Samsung, khi Temasek của Singapore được cho là đang cân nhắc đầu tư vào hai doanh nghiệp này, nhóm cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ nói chung cũng tăng điểm. Đà phục hồi tiếp tục được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh của Super Micro Computer cùng mức tăng mạnh của Nebius Group, CoreWeave và Lumentum.

Các chỉ số chính của Mỹ đang giao dịch tích cực trong hôm nay, với Nasdaq 100 tăng gần 1%, S&P 500 tăng khoảng 0,4%, trong khi DJIA và Russell 2000 cũng ghi nhận mức tăng khiêm tốn. Lạm phát CPI của Mỹ trong tháng 7 hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng: giá tăng 0,1% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát lõi tăng 0,2% theo tháng và 2,5% theo năm.

Báo cáo này dường như là tín hiệu tích cực cho thấy áp lực giá cơ bản đang dần hạ nhiệt và củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, vẫn còn một báo cáo CPI khác được công bố trước cuộc họp FOMC và có thể làm thay đổi triển vọng này. Sau khi CPI được công bố, đồng USD tăng nhẹ, khiến EURUSD giảm xuống 1,151. Các kim loại quý cũng thu hẹp một phần đà tăng ban đầu, với vàng chỉ còn tăng chưa đến 0,8% và rút khỏi mức đỉnh trong phiên kể từ khoảng 15:00.

Giá dầu giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì gần mức 89 USD/thùng. Theo một quan chức cấp cao của Iran được Reuters dẫn lời, hiện chưa có cuộc đàm phán nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do Tehran cho rằng thỏa thuận không có thời điểm bắt đầu chính thức và Washington đã vi phạm thỏa thuận trong vòng 48 giờ đầu tiên. Thay vào đó, các cuộc đàm phán đang tập trung vào khả năng Mỹ quay trở lại bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) và thời gian thực hiện các cam kết đã thống nhất, mặc dù Iran cho biết cho đến nay chưa có tiến triển nào.

Donald Trump cho biết Mỹ đang “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz và gợi ý rằng Washington có thể tiếp tục kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này, mô tả hoạt động phong tỏa của Hải quân Mỹ là một “bức tường thép”. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bị “đánh tan”, đồng thời quốc gia này đang đối mặt với những vấn đề kinh tế nghiêm trọng, cho rằng Iran không còn là cường quốc thống trị tại Trung Đông.

Chỉ có 159 tàu cập các cảng thuộc khu vực Odesa để bốc hàng trong tháng 7, so với gần 400 tàu trong cùng kỳ năm ngoái, theo Thứ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine trả lời Reuters. Sự sụt giảm mạnh trong hoạt động tại cảng phản ánh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga, làm tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải biển và có thể hạn chế năng lực xuất khẩu của Ukraine.

Lúa mì CBOT (WHEAT) tăng gần 4% hôm nay sau khi USDA hạ dự báo sản lượng lúa mì Mỹ năm 2026 xuống 1,53 tỷ giạ, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1970. Triển vọng nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt do điều kiện thời tiết bất lợi và nguy cơ gián đoạn xuất khẩu tại khu vực Biển Đen, trong khi dự báo năng suất ngô thấp hơn cũng hỗ trợ toàn bộ nhóm hàng hóa ngũ cốc. Nhu cầu xuất khẩu vẫn là yếu tố chưa chắc chắn quan trọng nhất: nếu không có sự phục hồi đáng kể, nguồn cung thắt chặt đơn thuần có thể chưa đủ để tạo ra một xu hướng tăng bền vững.

Báo cáo WASDE cho thấy tồn kho cuối kỳ của lúa mì thấp hơn dự kiến, ở mức 717 triệu giạ so với dự báo 720 triệu giạ, đặc biệt là ngô với 1,653 tỷ giạ so với kỳ vọng 1,737 tỷ giạ. Tồn kho cuối kỳ của bông đạt 4 triệu kiện, so với dự báo 3,99 triệu kiện. Ngược lại, đậu tương gây bất ngờ theo hướng tích cực đối với nguồn cung, với tồn kho cuối kỳ ước tính ở mức 320 triệu giạ, cao hơn mức đồng thuận 300 triệu giạ và 310 triệu giạ trước đó.

Một siêu tàu chở dầu đã cập cảng dầu chính của Saudi Arabia tại Vịnh Ba Tư lần đầu tiên sau gần một tháng. Con tàu neo tại Ju’aymah, thuộc tổ hợp xuất khẩu Ras Tanura, có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô. Việc các tàu chở dầu quay trở lại Ras Tanura diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia tiếp tục chuyển hướng hàng triệu thùng dầu qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ do rủi ro đối với hoạt động vận tải biển trong khu vực gia tăng.

Cổ phiếu SpaceX tăng hơn 10% hôm nay, trong khi Norges Bank công bố đang nắm giữ 7,3 triệu cổ phiếu của công ty. Bên cạnh đó, Morgan Stanley duy trì khuyến nghị Overweight với giá mục tiêu 300 USD và kịch bản tăng giá lên 600 USD, dựa trên giả định SpaceX sẽ phát triển từ một doanh nghiệp tên lửa và vệ tinh thành một nền tảng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn hơn, kết hợp Starship, Starlink, Cursor và có khả năng cả các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo. Tuy nhiên, mức định giá cao như vậy phụ thuộc vào việc thực hiện thành công những giả định đầy tham vọng về quy mô và khả năng sinh lời của các mảng kinh doanh mới. Do đó, tiến độ của Starship, hiệu quả kinh tế của Starlink và tốc độ tăng trưởng của mảng AI sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi.