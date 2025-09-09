Bạc mất 1% trong bối cảnh chỉ số USD đang cố gắng phục hồi

Giá bạc giảm hơn 1% trong hôm nay, mặc dù số liệu điều chỉnh từ BLS thấp hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu. Bất chấp báo cáo việc làm yếu (-911k cho năm 2024, kết thúc vào tháng 3/2025), hợp đồng tương lai của Chỉ số Đô la Mỹ (USDIDX) đang cố gắng ổn định sau đợt bán tháo, tăng gần 0,3% trong hôm nay (cặp EURUSD mất gần 0,4%).

Đây cũng có lẽ là lý do tại sao mức tăng của vàng bị giới hạn ở mức “chỉ” 0,3%. Ngược lại, hôm nay chúng ta chứng kiến Chỉ số NFIB mạnh mẽ, cùng mức tăng trưởng gần 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong báo cáo Redbook của Mỹ, cho thấy doanh số bán hàng tại các cửa hàng bách hóa Mỹ đang tăng. Do đó, mặc dù báo cáo việc làm yếu, chúng ta có thể cho rằng không phải tất cả dữ liệu vĩ mô đều mang tính “suy thoái”.

Nguồn: xStation5