⏬Bạc rớt mốc $100, Vàng xuyên thủng $5000

Việc Kevin Warsh có khả năng được đề cử thay thế Jerome Powell là một tín hiệu mà thị trường đang đọc rõ ràng: kỷ nguyên kỳ vọng cực kỳ ôn hòa đã kết thúc. Trong khi sự lựa chọn này làm hài lòng những người ủng hộ kỷ luật tiền tệ, nó cũng báo hiệu một chính sách thắt chặt hơn trong trung hạn. Vẫn còn phải xem liệu Donald Trump có hối tiếc về lựa chọn này nếu Warsh từ chối chuyển hướng sang lãi suất thấp hơn hay không. Ngược lại, động cơ chính của Trump có thể ít liên quan đến chính sách lãi suất và nhiều hơn là giải quyết mâu thuẫn cá nhân với Powell.

1. Phản ứng của đồng Đô-la: Kết thúc bán tháo và sự trở lại của lợi suất

Việc chỉ cần xác nhận Warsh là ứng cử viên hàng đầu đã đủ để ngăn chặn sự suy giảm của đồng tiền Mỹ.

DXY bật lại và lợi suất tăng: Chỉ việc xác nhận Warsh là ứng viên hàng đầu đã đủ để ngăn đà giảm của đồng USD. Đồng đô-la đang bật mạnh từ các mức thấp gần đây khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng. Warsh được xem là ứng viên “thân thị trường” nhưng nghiêng về lập trường diều hâu hơn nhiều so với các đối thủ như Hassett hay Rieder.

Kỳ vọng điều chỉnh: Nhà đầu tư hiện đang định giá tốc độ cắt giảm lãi suất chậm lại. Tuy nhiên, bản thân Warsh thường lập luận rằng Fed vẫn nhìn quá nhiều vào dữ liệu quá khứ thay vì dự đoán xu hướng tương lai.

Phản ứng thị trường: EUR/USD đã giảm ngay lập tức sau khi có báo cáo rằng chính quyền Trump đã “khóa” ứng viên Warsh. Các kim loại quý đang trải qua đợt giảm mạnh nhất trong nhiều tháng.

2. Chương mới cho Fed: Giữa gốc diều hâu và áp lực chính trị

Kevin Warsh nổi tiếng là một người theo chủ nghĩa diều hâu chính thống, người từ lâu đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các điều kiện tiền tệ quá lỏng lẻo.

Kỷ luật dựa trên dữ liệu: Việc đề cử Warsh gợi ý sự chuyển hướng sang chiến lược dựa trên dữ liệu, thận trọng về chi phí vốn và ưu tiên kiểm soát lạm phát bền vững.

Giảm lo ngại về tính độc lập: Là một ứng viên “có thể tin cậy về thể chế”, Warsh phần nào trấn an thị trường lo sợ Fed hoàn toàn bị Nhà Trắng chi phối. Tuy nhiên, áp lực chính trị vẫn là rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt với các yêu cầu công khai của Trump về lãi suất thấp hơn.

3. Tác động kinh tế và thị trường: Bóng ma chi phí cao hơn

Ngắn hạn: Đồng đô-la phục hồi và lợi suất tăng đang thắt chặt điều kiện tài chính. Trong khi điều này hỗ trợ chống lạm phát và củng cố vị thế “nơi trú ẩn an toàn” của Mỹ, nó lại tác động nặng tới xuất khẩu và sự ổn định của các thị trường mới nổi. Đồng thời, nó đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh ở vàng và bạc.

Trung hạn: Viễn cảnh “cao hơn trong thời gian dài” có thể làm giảm nhu cầu nội địa, thị trường nhà ở, và chi tiêu vốn (CAPEX). Mặc dù điều này ổn định giá cả, nhưng có nguy cơ kìm hãm động lực tăng trưởng.

Tài sản rủi ro chịu áp lực: Với ngành công nghệ (tăng trưởng) và tiền điện tử, câu chuyện Warsh có xu hướng giảm giá. Chính sách thắt chặt đồng nghĩa với thanh khoản giảm và chi phí vốn cao hơn - những yếu tố mà các nhà phân tích đã cảnh báo là rủi ro chính.

4. Rủi ro xung đột thể chế

Việc đề cử Warsh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có, bao gồm cả điều tra DOJ đối với Powell và các tranh cãi công khai về tính độc lập của Fed.

Xung đột cốt lõi: Có nguy cơ thực sự về sự va chạm giữa chương trình tăng trưởng theo hướng dân túy của Trump và bản năng tiền tệ bảo thủ của Warsh. Nếu thị trường cảm nhận áp lực chính trị vượt lên trên nhiệm vụ ổn định giá cả, niềm tin dài hạn vào đồng USD có thể bị thử thách nghiêm trọng.

Bạc đã giảm tới 15%, rơi xuống dưới mốc 100 USD/ounce. Các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 80–90 USD/ounce. Nguồn: xStation5

Vàng hôm nay đã hạ xuống dưới 5.000 USD/ounce. Mức giảm 7% này thể hiện sự biến động hiếm thấy trong lớp tài sản này. Các mức hỗ trợ tiếp theo là 4.750 USD và 4.500 USD/ounce. Nguồn: xStation5