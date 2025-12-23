Tin đầu ngày (23.12.2025): Đồng USD suy yếu, trong khi giá dầu phục hồi do căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela

-
Phố Wall kết thúc phiên ngày thứ Hai trong sắc xanh, nối tiếp đà tăng từ cuối tuần trước. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ dẫn dắt thị trường, với chỉ số Russell 2000 tăng mạnh 1,4%, trong khi S&P 500 tăng khoảng 0,6%, còn Nasdaq và DJIA cùng tăng quanh mức 0,5%.
Nvidia cho biết có kế hoạch bắt đầu giao hàng chip GPU H200 sang Trung Quốc vào tháng 2/2026, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thông qua nguồn hàng tồn kho hiện có. Thông tin này phù hợp với xu hướng Mỹ đang dần nới lỏng các hạn chế xuất khẩu và đã được thị trường đón nhận tích cực (NVDA.US: +1,3%).
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang leo thang nhanh chóng sau khi Lực lượng Tuần duyên Mỹ thu giữ các tàu chở dầu của Venezuela, cáo buộc Caracas né tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho tội phạm liên quan đến ma túy. Phía Venezuela đã phản ứng bằng việc tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. Xung đột diễn biến phức tạp hơn trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực Caribe.
Theo quan chức Fed Stephen Miran, dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ - đặc biệt là nhóm nhà ở - có chứa những yếu tố bất thường liên quan đến việc chính phủ đóng cửa. Ông cho biết hiện chưa thấy dấu hiệu suy thoái kinh tế, nhưng rủi ro có thể gia tăng nếu Fed không tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Trong khi đó, bà Isabelle Schnabel, thành viên Ban điều hành ECB, cho rằng khả năng tăng lãi suất tại khu vực đồng euro trong thời gian tới là rất thấp.
Thị trường chứng khoán châu Âu chủ yếu giảm điểm. Hợp đồng tương lai CAC40 của Pháp (FRA40: -0,36%) diễn biến kém nhất do rủi ro chính trị xoay quanh vấn đề ngân sách. Các chỉ số khác cũng giảm như ITA40 (-0,3%), SPA35 (-0,2%), UK100 (-0,1%) và NED25 (-0,1%). Ngược lại, chỉ số DE40 của Đức nhích nhẹ 0,05%, trong khi W20 của Ba Lan tiếp tục tăng thêm 0,6%.
Đà hưng phấn trên thị trường kim loại quý vẫn tiếp diễn, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường ôn hòa trong năm 2026 và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Giá vàng tăng vọt 2,2% lên mức kỷ lục mới 4.435 USD/ounce, trong khi bạc cũng lập đỉnh mới, tăng 2% lên 68,50 USD/ounce.
Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong hơn một tuần (USDIDX: -0,4%). Nhóm tiền tệ châu Đại Dương dẫn đầu đà tăng trong rổ G10 (AUDUSD, NZDUSD tăng khoảng 0,8%), trong khi đồng bảng Anh mạnh lên sau số liệu GDP phù hợp kỳ vọng (GBPUSD: +0,6%). EURUSD phục hồi phần lớn mức giảm của tuần trước, tăng 0,3% lên 1,175.
Căng thẳng Mỹ - Venezuela đang đẩy giá dầu Brent và WTI tăng mạnh (khoảng +2,3%). Ngược lại, khí tự nhiên (NATGAS) giảm khoảng 4,7% do dự báo thời tiết ấm hơn kéo dài đến ngày 6/1 và sản lượng khí tự nhiên của Mỹ đạt mức kỷ lục 109,9 tỷ feet khối mỗi ngày.
Bitcoin tăng 1,1% lên 89.500 USD, trong khi Ethereum tăng 1,15% lên 3.035 USD.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.