🟡 Giá vàng tăng 1,8%

Vàng và bạc mở đầu tuần mới với đà tăng mạnh (GOLD: +1,8% lên quanh 4.420 USD, SILVER: +2,5% lên khoảng 68,20 USD), qua đó đưa các kim loại quý chủ chốt lên những mức đỉnh lịch sử mới. Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn đang được thúc đẩy chủ yếu bởi việc thị trường định vị lại kỳ vọng xoay quanh chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm 2026, cùng với căng thẳng gia tăng giữa Venezuela và Hoa Kỳ.

Hợp đồng GOLD đã bứt phá qua vùng kháng cự quan trọng tại đỉnh tháng 10, quanh mốc 4.375 USD/ounce, và tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo của kênh xu hướng tăng hiện tại. Việc duy trì trên vùng giá này sẽ mang tính then chốt để củng cố đà tăng; ngược lại, nếu không giữ được, khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh là điều cần lưu ý — đặc biệt trong trường hợp các yếu tố bất ổn địa chính trị, vốn đã thúc đẩy thanh khoản và khối lượng giao dịch của kim loại quý trong những tuần gần đây, bắt đầu hạ nhiệt. Chỉ báo RSI một lần nữa quay trở lại vùng quá mua, dù trong năm nay vàng đã nhiều lần giao dịch ổn định trên ngưỡng này mà không gặp nhiều trở ngại. Nguồn: xStation5

Động lực chính đứng sau nhịp bứt phá mới của kim loại quý đến từ kỳ vọng ngày càng ôn hòa hơn đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026. Thị trường tiếp cận cuộc họp FOMC gần nhất với tâm lý thận trọng, do quyết định được đưa ra trong bối cảnh thiếu các dữ liệu quan trọng về lạm phát và thị trường lao động. Tuy nhiên, lập trường điềm tĩnh của Chủ tịch Powell và việc không xuất hiện một động thái “cắt giảm mang tính diều hâu” đã giúp cải thiện tâm lý thị trường. Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 1 đã giảm nhẹ trong tháng qua (hiện xác suất khoảng 20%, theo CME FedWatch), nhưng thị trường lại đang định giá khả năng có hơn hai lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm 2026, được củng cố thêm bởi số liệu CPI mới nhất thấp hơn đáng kể so với dự báo. Vấn đề bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới cũng đang dần mất đi tầm quan trọng, bởi ngay cả một ứng viên do ông Trump đề cử cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các thành viên còn lại của FOMC chuyển sang lập trường ôn hòa hơn. Trong bối cảnh lãi suất ở mức thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng so với các tài sản sinh lãi khác - đặc biệt là trái phiếu chính phủ - kỳ vọng đối với Fed tiếp tục chuyển hóa thành nhu cầu mạnh mẽ đối với kim loại quý.

Thị trường hiện nghiêng về kịch bản không cắt giảm lãi suất trong tháng 1, dù các hợp đồng hoán đổi vẫn đang phản ánh hơn hai lần cắt giảm trước tháng 9. Nguồn: CME FedWatch

Kim loại quý vừa khép lại một năm kỷ lục - riêng vàng đã tăng tới 70%. Những kim loại trước đây ít được chú ý cũng đang nỗ lực bắt kịp đà tăng chung. Bạch kim và bạc không chỉ được ưa chuộng hơn với vai trò là tài sản lưu trữ giá trị, mà còn thu hút sự quan tâm nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong các ngành công nghiệp đang tăng trưởng nhanh.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị mới tiếp tục làm suy giảm khẩu vị rủi ro và thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn. Cuối tuần qua, Mỹ đã thu giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện thêm một điểm nóng xung đột trên bản đồ toàn cầu.

Nhu cầu đối với kim loại quý cũng có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi các ngân hàng trung ương, khi họ không chỉ hạ lãi suất mà còn gia tăng dự trữ vàng, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Song song đó, nhà đầu tư cá nhân cũng đang gia nhập thị trường, tìm kiếm khả năng tiếp cận nhanh thông qua cả vàng vật chất lẫn các quỹ ETF.