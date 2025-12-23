NATGAS giảm thêm 5% 🛢️ 📉

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên trên sàn NYMEX đang lao dốc khoảng 5,5% trước áp lực từ sản lượng đạt mức kỷ lục và dự báo thời tiết ấm hơn tại Mỹ. Giá NATGAS đã giảm khoảng 28% kể từ đầu tháng, khi hai yếu tố này kết hợp đã đẩy nhanh quá trình đưa giá quay trở lại các mức giá của đầu mùa thu.

Theo dữ liệu mới nhất, sản lượng khí tự nhiên trung bình trên toàn bộ 48 bang lục địa của Mỹ đã thiết lập kỷ lục mới trong tháng 12, đạt 109,9 tỷ feet khối mỗi ngày, vượt mức 109,6 tỷ feet khối/ngày của tháng 11 (nguồn: LSEG). Đà giảm giá còn được củng cố bởi triển vọng thời tiết ôn hòa. Các nhà khí tượng dự báo nhiệt độ tại Mỹ sẽ duy trì quanh hoặc cao hơn đôi chút so với mức trung bình theo mùa cho đến ngày 6/1, qua đó làm giảm nhu cầu sưởi ấm của các hộ gia đình.

Theo S&P Global Energy, nguồn cung LNG toàn cầu có thể tăng khoảng 10% vào năm 2026, mức tăng mạnh nhất theo năm kể từ trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi nhiều dự án mới đã và đang đi vào hoạt động, tốc độ phê duyệt đầu tư cho các dự án LNG tiếp theo được dự báo sẽ chậm lại. Bên cạnh đó, số lượng vị thế mua ròng trên hợp đồng NATGAS đã tăng thêm khoảng 50.000 hợp đồng kể từ đầu tháng, dù tổng thể vẫn ở mức âm khoảng 106.500 hợp đồng. Điều này cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng đà giảm mạnh của giá khí tự nhiên trong thời gian gần đây sẽ dần chững lại.

Nguồn: xStation5