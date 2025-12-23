Thị trường nổi bật: GOLD (23.12.2025)

Vàng tiếp tục đà tăng mạnh, hôm nay tăng thêm 0,82%. Giá vàng từng chạm gần mốc quan trọng 4.500 USD/ounce (4.495 USD). Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu rõ ràng đối với các tài sản trú ẩn an toàn và tình hình địa chính trị căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Yếu tố kích thích trực tiếp vẫn là bất ổn địa chính trị gia tăng, bao gồm căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, làm giảm nhu cầu rủi ro.
Các nhà đầu tư cũng đang định vị cho khả năng Fed sẽ nới lỏng hơn vào năm 2026, được củng cố bởi các số liệu lạm phát Mỹ gần đây thấp hơn dự kiến.
Về mặt kỹ thuật, hợp đồng tương lai vàng đã phá vỡ mức kháng cự quan trọng quanh 4.350 USD, phù hợp với xu hướng tăng hiện tại. Giữ giá trên mức này sẽ rất quan trọng để duy trì đà tăng. Đồng thời, triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng so với các tài sản sinh lời, kết hợp với việc các ngân hàng trung ương - đặc biệt ở các thị trường mới nổi - tiếp tục mua vào, cùng sự quan tâm ngày càng tăng từ nhà đầu tư cá nhân, đều giữ nhu cầu vàng ở mức cao.
