⚪Bạc tăng 4,5% nhờ giá dầu hạ nhiệt

Giá bạc đã phục hồi 4,5% trong ngày hôm nay. Giá vàng tăng hơn 3%, trong khi bạch kim và palađi đều tăng trên 5%. Tuy nhiên, đối với bạc, một sự thay đổi kỹ thuật quan trọng đang diễn ra, được thúc đẩy trước hết bởi khả năng hình thành mô hình hai đáy (double bottom) và tiếp theo là việc giá vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày.

Phân tích kỹ thuật cho thấy mô hình "vai đầu vai" theo lý thuyết có thể đã được nhắc đến trong quá trình giá giảm về vùng 61–62 USD/ounce. Đây cũng đồng thời là vùng xác định mô hình hai đáy tiềm năng, cùng với cây nến pin bar rõ ràng xuất hiện vào ngày 23/3. Khi đó, giá đã phục hồi 33% từ đáy cục bộ lên vùng 82–83 USD/ounce, nơi có thể được xem là đường viền cổ (neckline) của mô hình. Bên cạnh đó, một nhịp phục hồi hình chữ V trong ngắn hạn cũng có thể đang hình thành, nhiều khả năng sẽ đưa giá lên vùng 73–74 USD/ounce trong thời gian tới. Kháng cự mạnh nằm ngay tại khu vực này, phía trên các đường trung bình 50 và 100 phiên.

Bạc có thể đang hướng tới vùng kháng cự ngắn hạn 73–74 USD/ounce. Nguồn: xStation5

Xét theo mức độ lệch khỏi các đường trung bình, bạc hiện có vẻ định giá thấp nhẹ so với đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA100), nhưng được xem là định giá hợp lý so với đường trung bình 1 năm. Ngược lại, giá đã bật tăng từ đường trung bình 1 năm trong những tháng gần đây. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Mùa hè thường là giai đoạn thuận lợi đối với bạc, theo thống kê trung bình 10 năm và trung bình dài hạn. Tuy nhiên, thống kê 5 năm cho thấy giá có thể chỉ bắt đầu phục hồi từ khoảng phiên giao dịch thứ 160–170 của năm. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB