Thị trường nổi bật 🚩 Nhật Bản có thể sớm tăng lãi suất - USDJPY có đảo chiều xu hướng?

USDJPY đang giảm nhẹ trong hôm nay, một phần do đồng USD suy yếu, trong khi đồng yen cũng được hỗ trợ bởi các thông tin từ Reuters. Theo ba nguồn tin ẩn danh am hiểu về định hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), ngân hàng trung ương này có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 9/2026. BoJ cũng được cho là đang cân nhắc đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ so với nhịp gần đây khoảng hai lần tăng lãi suất mỗi năm. Các nguồn tin đề cập khả năng hành động tại cuộc họp ngày 17–18/9, mặc dù BoJ chưa đưa ra bình luận về những thông tin này. Đối với đồng yen, đây có thể là một thay đổi quan trọng về mặt câu chuyện thị trường, khi nhà đầu tư không chỉ phải tính đến một đợt tăng lãi suất tiếp theo mà còn phải cân nhắc khả năng khoảng thời gian giữa các lần tăng lãi suất sau đó sẽ được rút ngắn.

Lãi suất chính sách của BoJ hiện ở mức 1%, cao nhất trong 31 năm, sau khi ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7.

Thị trường đang định giá khoảng 80% khả năng tăng lãi suất trong tháng 9, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 5 năm đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Đồng yen vẫn giao dịch gần mức 160 yen/USD bất chấp đợt can thiệp chung của Nhật Bản và Mỹ trên thị trường ngoại hối vào tháng 7.

Tại sao BoJ có thể tăng tốc độ tăng lãi suất?

Lập luận chính ủng hộ việc thắt chặt tiền tệ nhanh hơn là bối cảnh lạm phát ngày càng khó kiểm soát tại Nhật Bản. Lạm phát bán buôn hàng năm vẫn ở gần mức cao nhất trong khoảng ba năm vào tháng 7, trong khi các khảo sát về kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình, doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế đều cho thấy mức kỳ vọng đang tiến gần hoặc vượt 2%.

Tỷ giá đặc biệt quan trọng. Đồng yen yếu làm tăng chi phí năng lượng nhập khẩu, hàng hóa và các sản phẩm khác, qua đó có khả năng tạo thêm áp lực lạm phát trên toàn nền kinh tế. Trong tháng 7, đồng tiền Nhật Bản đã giảm xuống mức yếu nhất trong khoảng 40 năm, và nhịp phục hồi sau đó vẫn chưa đủ để tạo ra một sự đảo chiều bền vững. Khi giá dầu cũng duy trì ở mức cao, đồng yen yếu ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với nỗ lực kiểm soát lạm phát của BoJ.

Một sự thay đổi trong lập trường cũng có thể được nhìn thấy qua thông điệp của ngân hàng trung ương. Bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp tháng 7 cho thấy một số thành viên hội đồng BoJ ủng hộ việc tăng lãi suất nhanh hơn nhằm tránh để chính sách tiền tệ tụt lại phía sau lạm phát. Thống đốc Kazuo Ueda cũng cho biết tốc độ thắt chặt có thể được đẩy nhanh nếu điều kiện tài chính vẫn quá nới lỏng.

Việc tăng lãi suất nhanh hơn sẽ có ý nghĩa gì đối với đồng yen?

Đối với đồng yen, vấn đề quan trọng không nhất thiết nằm ở một lần tăng lãi suất trong tháng 9, mà là khả năng thay đổi toàn bộ lộ trình lãi suất. Nhật Bản đã duy trì chi phí vay cực thấp trong nhiều năm, trong khi lãi suất Mỹ cao hơn đáng kể. Khoảng cách này làm gia tăng sức hấp dẫn của các chiến lược vay hoặc sử dụng đồng yen làm nguồn vốn để đầu tư vào những tài sản có lợi suất cao hơn.

Nếu BoJ chuyển từ khoảng hai lần tăng lãi suất mỗi năm sang tốc độ thắt chặt thường xuyên hơn, chênh lệch lợi suất giữa tài sản Nhật Bản và tài sản nước ngoài có thể thu hẹp nhanh hơn. Thị trường trái phiếu cho thấy nhà đầu tư đã phần nào định giá kịch bản này: sau thông tin từ Reuters, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 2 năm, vốn đặc biệt nhạy cảm với kỳ vọng chính sách của BoJ, đã tăng lên, trong khi lợi suất kỳ hạn 5 năm đạt mức cao kỷ lục.

Triển vọng lãi suất Nhật Bản cao hơn không tự động đồng nghĩa với việc đồng yen sẽ tăng giá bền vững. USDJPY cũng phụ thuộc vào lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, chính sách của Fed, giá năng lượng và nhu cầu toàn cầu đối với đồng USD. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao tiếp tục tạo lợi thế tương đối cho đồng USD, trong khi giá dầu cao lại bất lợi cho Nhật Bản với tư cách là một quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn.

Điều này cũng giúp lý giải tại sao đợt can thiệp chung của Nhật Bản và Mỹ vào tháng 7 không tạo ra sự thay đổi bền vững trong xu hướng tỷ giá. Can thiệp có thể làm thay đổi mạnh động lực thị trường trong ngắn hạn, nhưng bản thân nó có thể khó vượt qua chênh lệch lãi suất và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác. Do đó, đối với xu hướng dài hạn của đồng yen, câu hỏi quan trọng có thể là liệu một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 - nếu xảy ra - sẽ chỉ là một động thái đơn lẻ hay là khởi đầu cho một chu kỳ thắt chặt nhanh hơn của BoJ.

Biểu đồ USDJPY (D1, H1)

Cặp tiền đã phục hồi một phần mức giảm do đợt can thiệp gây ra, nhưng đây không phải là một cơ chế bền vững để định hình các lực lượng trên thị trường tự do. USDJPY vẫn nằm trong một kênh giá tăng, và miễn là giá duy trì trên 155 và đường trung bình động lũy thừa EMA200 (đường màu đỏ, quanh 159), kịch bản cơ sở vẫn là xu hướng tăng trong dài hạn. Một nhịp giảm trở lại 156 có thể làm gia tăng khả năng đảo chiều xu hướng và không thể loại trừ nếu BoJ đưa ra một thay đổi đáng kể trong chính sách tiền tệ.

Nguồn: xStation5

Trên khung thời gian H1, USDJPY vẫn nằm trong một kênh tăng ngắn hạn. Việc phá vỡ xuống dưới biên dưới của kênh có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh theo tỷ lệ 1:1 và đẩy cặp tiền về khu vực 150.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ về vị thế đầu cơ trên hợp đồng tương lai đồng yen cho thấy sự thay đổi rõ rệt sau các đợt can thiệp gần đây. Dữ liệu được công bố vào thứ Sáu tuần trước, phản ánh vị thế tính đến thứ Ba trước đó, cho thấy thị trường đã chuyển từ vị thế bán ròng sang vị thế mua ròng. Trong quá khứ, những thay đổi với quy mô tương tự thường tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng yen. Câu hỏi quan trọng là dữ liệu vị thế mới nhất, phản ánh các vị thế tính đến thứ Ba tuần này và dự kiến được công bố hôm nay, sẽ cho thấy điều gì.

Nguồn: XTB Research