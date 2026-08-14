CẬP NHẬT MỚI: USD giảm sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ thấp hơn kỳ vọng💥

Người tiêu dùng Mỹ chính thức đang hạ nhiệt. Dưới đây là các số liệu:
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Retail Sales: -0,6% MoM (Dự báo: +0,1%)
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Retail Sales Ex-Auto: -0,3% MoM (Dự báo: +0,2%)
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Control Group: -0,4% MoM (Dự báo: +0,3%)
Đồng USD đang chịu áp lực giảm. Dữ liệu kinh tế xấu đối với nền kinh tế Mỹ lại là tín hiệu dovish đối với Fed. Mức thấp hơn kỳ vọng rất lớn này cho thấy chi tiêu tiêu dùng đang chậm lại đáng kể, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất nhanh hơn và sâu hơn. Đồng USD đang mất giá khi lợi suất trái phiếu giảm để phản ứng với dữ liệu. Các trader đang thu hẹp đặt cược vào khả năng Fed thực hiện nhiều hơn một đợt tăng lãi suất cho đến giữa năm 2027. Nguồn: xStation
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