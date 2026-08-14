Lịch kinh tế 🗽 Doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu UoM được chú ý

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối bận rộn, với sự tập trung của nhà đầu tư chủ yếu hướng đến các dữ liệu từ khu vực đồng euro và Mỹ. Ước tính lần hai về GDP quý II của khu vực đồng euro sẽ được công bố vào buổi sáng, trong khi doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ là dữ liệu quan trọng được công bố vào cuối ngày. Phiên giao dịch hôm nay cũng sẽ có các dữ liệu từ Canada và khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 8 của Đại học Michigan.

Với lịch dữ liệu hôm nay, EURUSD có thể chứng kiến mức độ biến động đáng kể theo cả hai hướng. Doanh số bán lẻ của Mỹ yếu hơn kỳ vọng có thể tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất Mỹ trong năm nay và nhiều khả năng làm giảm đáng kể xác suất Fed tăng lãi suất, đặc biệt nếu đi kèm với chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan yếu và kỳ vọng lạm phát giảm.

Đối với EURUSD, kịch bản này về mặt lý thuyết có thể hỗ trợ một nỗ lực tăng trở lại trên 1,16 và thậm chí phá vỡ đường đường đi ít kháng cự nhất gần 1,155. Ngược lại, doanh số bán lẻ mạnh và tâm lý người tiêu dùng cải thiện có thể đẩy cặp tiền trở lại xu hướng giảm cơ bản. Ước tính lần hai về GDP khu vực đồng euro có thể chỉ đóng vai trò thứ yếu đối với EURUSD, do thị trường không kỳ vọng sẽ có bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào so với số liệu trước đó.

Nguồn: xStation5