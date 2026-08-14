Lịch kinh tế 🗽 Doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu UoM được chú ý

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối bận rộn, với sự tập trung của nhà đầu tư chủ yếu hướng đến các dữ liệu từ khu vực đồng euro và Mỹ. Ước tính lần hai về GDP quý II của khu vực đồng euro sẽ được công bố vào buổi sáng, trong khi doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ là dữ liệu quan trọng được công bố vào cuối ngày. Phiên giao dịch hôm nay cũng sẽ có các dữ liệu từ Canada và khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 8 của Đại học Michigan.
Lịch kinh tế (14/8)
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16:00 Khu vực đồng euro – Ước tính lần hai GDP quý II: kỳ vọng 1,0% YoY và 0,4% QoQ; trước đó lần lượt là 1,0% và 0,4%.
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16:00 Khu vực đồng euro – Thay đổi việc làm quý II: trước đó 0,1% QoQ.
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19:30 Mỹ – Doanh số bán lẻ tháng 7: kỳ vọng +0,1% MoM; trước đó +0,2% MoM.
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19:30 Mỹ – Doanh số bán lẻ lõi tháng 7: kỳ vọng +0,2% MoM; trước đó -0,2% MoM.
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19:30 Mỹ – Doanh số bán lẻ: trước đó 6,7% YoY.
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19:30 Canada – Doanh số bán buôn tháng 6: kỳ vọng +2,7% MoM; trước đó 0,0%.
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19:30 Canada – Doanh số sản xuất tháng 6: kỳ vọng -0,1% MoM; trước đó +1,3%.
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21:00 Mỹ – Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng sơ bộ tháng 8 của Đại học Michigan: kỳ vọng 55,0; trước đó 55,2.
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21:00 Mỹ – Kỳ vọng của người tiêu dùng theo Đại học Michigan: kỳ vọng 55,2; trước đó 55,4.
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21:00 Mỹ – Chỉ số Điều kiện hiện tại của Đại học Michigan: kỳ vọng 54,8; trước đó 54,8.
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21:00 Mỹ – Kỳ vọng lạm phát 5 năm của Đại học Michigan: kỳ vọng 3,3%; trước đó 3,3%.
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21:00 Mỹ – Kỳ vọng lạm phát 1 năm của Đại học Michigan: kỳ vọng 4,2%; trước đó 4,2%.
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21:00 Mỹ – Tồn kho doanh nghiệp tháng 6: kỳ vọng +0,1% MoM; trước đó +0,3% MoM.
EURUSD (Khung thời gian D1)
Với lịch dữ liệu hôm nay, EURUSD có thể chứng kiến mức độ biến động đáng kể theo cả hai hướng. Doanh số bán lẻ của Mỹ yếu hơn kỳ vọng có thể tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất Mỹ trong năm nay và nhiều khả năng làm giảm đáng kể xác suất Fed tăng lãi suất, đặc biệt nếu đi kèm với chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan yếu và kỳ vọng lạm phát giảm.
Đối với EURUSD, kịch bản này về mặt lý thuyết có thể hỗ trợ một nỗ lực tăng trở lại trên 1,16 và thậm chí phá vỡ đường đường đi ít kháng cự nhất gần 1,155. Ngược lại, doanh số bán lẻ mạnh và tâm lý người tiêu dùng cải thiện có thể đẩy cặp tiền trở lại xu hướng giảm cơ bản. Ước tính lần hai về GDP khu vực đồng euro có thể chỉ đóng vai trò thứ yếu đối với EURUSD, do thị trường không kỳ vọng sẽ có bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào so với số liệu trước đó.
Nguồn: xStation5
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