Bạc tăng 4% 📈Hình thành mô hình tam giác giảm dần?

Bạc tăng hơn 4% ngay từ đầu năm mới, cố gắng quay lại đà tăng mạnh hơn. Kim loại này một lần nữa phản ứng tích cực quanh vùng 70 USD, hình thành mô hình “double bottom” tại mức này. Giá cũng đã trở lại trên EMA200 và EMA50 trên khung thời gian giờ (H1). Tuy nhiên, chúng ta có thể đang chứng kiến sự hình thành tiềm năng của mô hình “tam giác giảm dần”, với mức 70 USD đóng vai trò là biên dưới (đáy; đường xu hướng ngang). Nếu giá không phá vỡ thuyết phục trên vùng 74,5–75 USD (đường xu hướng trên đi xuống), kịch bản giảm giá có thể xảy ra, kích hoạt một nhịp giảm tiếp theo. Trong trường hợp này, theo phương pháp đo 1:1, giá bạc có thể dần rơi về vùng 65–66 USD/ounce. Một nhịp tăng vượt 76 USD sẽ làm tăng khả năng vô hiệu hóa mô hình kỹ thuật giảm giá này.
Nguồn: xStation5
Mở phiên Mỹ: Khởi đầu mạnh mẽ đối với Nasdaq trong phiên đầu tiên của năm mới!
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất tháng 12 của Mỹ giữ ở mức 51,8; giảm nhẹ so với mức 52,2 trong tháng 11📌
Thị trường chứng khoán Hồng Kông dậy sóng 📈 CHN.cash tăng vọt 3%
Liệu các tổ chức có thúc đẩy đợt tăng giá mạnh của ca cao vào năm 2026? 📈
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.