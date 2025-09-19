🔝Bạc tăng hơn 2%

Bạc đã đạt mức cao nhất trong ngày kể từ năm 2011 vào thứ Ba tuần trước, trước khi xuất hiện một đợt điều chỉnh nhỏ, vốn bị làm sâu thêm bởi quyết định chính sách khó diễn giải của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hôm nay, thành viên Fed Neel Kashkari cho biết ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất gần đây và dự đoán sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trong năm nay. Dù Kashkari không có quyền bỏ phiếu trong năm nay, ông sẽ tham gia bỏ phiếu vào năm 2026. Ngoài ra, Miran cũng cho rằng việc cắt giảm 50 điểm cơ bản là phù hợp để đưa lãi suất về mức trung lập.

Về mặt cơ bản, bạc đã ở trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng trong nhiều năm. Năm 2025, mức thâm hụt có thể vượt quá 200 triệu ounce, đánh dấu năm thứ tám liên tiếp thị trường thiếu hụt. Mặc dù tỷ lệ tái chế bạc khá cao, nhu cầu đầu tư ngày càng tăng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho các ứng dụng công nghiệp. Hiện nay, bạc chủ yếu được sử dụng trong ngành năng lượng mặt trời (pin quang điện), xe điện, điện tử và công nghệ 5G.

Sự gia tăng giá vàng cũng được thúc đẩy bởi lực cầu mạnh. Vàng đang được mua bởi các nhà đầu tư lớn cũng như các cơ quan chính thức như ngân hàng trung ương. Trong khi đó, bạc — với mức giá phải chăng hơn — lại được nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa chuộng.

Tỷ lệ giá vàng/bạc hiện đang giảm về 86, trong khi mức trung bình động 10 năm là 82. Nếu giá vàng quay lại mức 3.700 USD hoặc thậm chí đạt 3.800 USD/ounce, thì tỷ lệ giá giảm xuống 82 sẽ đưa giá bạc lên khoảng 45–46 USD/ounce. Mặc dù mức này chưa phải là kỷ lục mọi thời đại của bạc, nhưng sẽ rất sát với đỉnh lịch sử.