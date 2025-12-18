Ngân hàng Trung ương Na Uy giữ nguyên lãi suất và không vội vàng thực hiện thêm các đợt giảm lãi suất.

- Ngân hàng Trung ương Na Uy giữ nguyên lãi suất.
- Ngân hàng Trung ương Na Uy sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất.
- Lạm phát dự kiến chỉ đạt mục tiêu vào năm 2028.
- Đồng EURNOK rõ ràng đang mất giá sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Na Uy.
Như dự đoán, Ngân hàng Norges (Norges Bank) giữ nguyên lãi suất. Lãi suất chính hiện ở mức 4,0%. Ngân hàng Norges đã điều chỉnh nhẹ các dự báo kinh tế, nhưng không làm thay đổi đáng kể bức tranh tổng thể:
- Lạm phát CPI năm 2025 ở mức 3,1%, phù hợp với dự báo tháng 9.
- Lạm phát CPI năm 2026 ở mức 2,7% so với 2,8% trong dự báo tháng 9.
- Lạm phát CPI năm 2027 ở mức 2,4% so với 2,3% trong dự báo tháng 9.
- Tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 1,6% so với 2,0% trong dự báo tháng 9.
- GDP năm 2026 ở mức 1,3% so với 1,5% trong dự báo tháng 9.
- GDP năm 2027 ở mức 1,3%, không thay đổi so với dự báo tháng 9.
Ngân hàng Norges đã hạ dự báo kinh tế và cho biết nếu số liệu thực tế phù hợp với dự báo, họ dự kiến sẽ cắt 1–2 lần lãi suất vào năm tới, nhưng không vội vàng thực hiện nhanh. Ngân hàng Norges dự kiến lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% chỉ vào năm 2028, nên không có lý do gấp rút để hạ lãi suất đáng kể.
Thị trường hiện đánh giá xác suất cắt lãi suất vào tháng 7 năm sau chỉ khoảng 65%. Việc không vội cắt lãi suất đang hỗ trợ đồng krone Na Uy mạnh lên so với euro. Đồng euro cũng giảm nhẹ trước quyết định của ECB về khả năng thay đổi tông thông điệp (mặc dù lãi suất chắc chắn sẽ được giữ nguyên, theo dự đoán của thị trường).
EURNOK (D1)
Nguồn: xStation5
