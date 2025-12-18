Thị trường nổi bật: NZDUSD (18.12.2025)

Kinh tế New Zealand ghi nhận sự phục hồi mạnh hơn dự kiến trong quý III, với GDP theo phương pháp sản xuất tăng 1,1% so với quý trước và GDP theo phương pháp chi tiêu tăng 1,3% q/q - cả hai đều vượt dự báo. Tăng trưởng diễn ra rộng rãi ở 14/16 ngành, chủ yếu nhờ sản xuất, dịch vụ kinh doanh và xây dựng. Chỉ có viễn thông và giáo dục giảm sút. Xuất khẩu cũng tăng, được hỗ trợ bởi các sản phẩm sữa và thịt, mặc dù chi tiêu hộ gia đình vẫn yếu. Dù kết quả quý này vượt kỳ vọng, tăng trưởng hàng năm vẫn hơi âm, phản ánh một nền kinh tế đang hồi phục nhưng chưa hoàn toàn ổn định.

Dữ liệu quý III mạnh mẽ củng cố quan điểm rằng New Zealand đã vượt qua giai đoạn suy giảm giữa năm, nhưng các chỉ số hàng tháng gần đây cho thấy động lực tăng trưởng có thể đã yếu đi khi bước sang quý IV. Niềm tin tiêu dùng vẫn yếu và những lo ngại về thị trường lao động vẫn tồn tại, ngay cả khi RBNZ tín hiệu rằng chu kỳ nới lỏng lãi suất đã kết thúc. Do đó, thị trường nhìn nhận con số GDP cao hơn phần lớn mang tính quá khứ, và kỳ vọng chính sách tiền tệ phụ thuộc nhiều hơn vào lạm phát, điều kiện thị trường lao động và các yếu tố toàn cầu thay vì các bất ngờ về tăng trưởng trước đó.

Phản ứng của đồng đô la New Zealand khá hạn chế, và NZD vẫn là một trong những đồng tiền yếu trong nhóm G10 hôm nay. NZDUSD ban đầu tăng nhẹ nhưng nhanh chóng mất đà và sau đó giao dịch gần mức 0,5760. Phản ứng yếu - đôi khi hơi tiêu cực - phản ánh quan điểm rằng con số GDP cao hơn không thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách của RBNZ.