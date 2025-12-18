Họp báo ECB (LIVE)

Cuộc họp báo của ECB sau quyết định lãi suất hôm nay sắp bắt đầu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những bình luận quan trọng nhất của Chủ tịch Christine Lagarde liên quan đến tình hình kinh tế hiện tại, các dự báo trong tương lai.
Bạn có thể tự theo dõi cuộc họp báo tại đây:
Tóm tắt
Nhìn chung, thông điệp của Christine Lagarde vẫn mang tính trung lập và tái khẳng định lập trường chính sách tiền tệ hiện tại của Khu vực đồng euro. ECB kỳ vọng sự phục hồi của hoạt động kinh tế trong khu vực euro sẽ năng động hơn đôi chút, chủ yếu nhờ niềm tin người tiêu dùng cải thiện, tiền lương thực tăng và tỷ lệ tiết kiệm vốn đang ở mức rất thận trọng giảm xuống. Triển vọng lạm phát, dù tương đối ổn định, vẫn còn nhiều bất định khi áp lực gia tăng trong lĩnh vực dịch vụ được bù đắp bởi sự giảm giá của hàng hóa. Tỷ giá EURUSD đã điều chỉnh giảm nhẹ sau đợt bứt phá mạnh, vốn được kích hoạt bởi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.
Lạm phát tại khu vực euro được dự báo sẽ ổn định quanh mức 2% trong trung hạn, với các dự báo được điều chỉnh tăng do lạm phát dịch vụ giảm chậm hơn. Tăng trưởng kinh tế vẫn bền bỉ, được hỗ trợ bởi tiêu dùng cá nhân và đầu tư mạnh mẽ, trong khi xuất khẩu — đặc biệt là ngành hóa chất — đã cải thiện. Thị trường lao động nhìn chung vững chắc, nhưng nhu cầu lao động đã suy yếu và đầu tư kinh doanh vẫn trầm lắng do những gián đoạn kéo dài từ quá trình điều chỉnh thương mại. ECB đã nhất trí giữ nguyên lãi suất, nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hiện tại vẫn phù hợp trong bối cảnh mức độ bất định cao. Thị trường hiện định giá khoảng 40% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 3/2027. Rủi ro đối với lạm phát và tăng trưởng vẫn còn tồn tại, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giảm bớt nhưng tâm lý thị trường tài chính vẫn mong manh, và những cú sốc tiềm tàng vẫn có thể tác động đến cả lạm phát và điều kiện tài chính.
Những nhận định chính
-
Dữ liệu và dự báo mới nhất xác nhận lạm phát sẽ ổn định quanh mức 2% trong trung hạn
-
(2026: 1,9%; 2027: 1,8%; 2028: 2%). Việc điều chỉnh tăng dự báo chủ yếu do kỳ vọng lạm phát dịch vụ giảm chậm hơn.
-
Các chỉ báo hướng tới tương lai cho thấy tăng trưởng tiền lương có xu hướng hạ nhiệt.
-
Căng thẳng thương mại đã dịu bớt, nhưng tâm lý trên thị trường tài chính vẫn mong manh và có thể dẫn tới điều kiện tài chính thắt chặt hơn, đặc biệt nếu xảy ra cú sốc về nguồn cung.
-
Triển vọng lạm phát tiếp tục bất định hơn bình thường. Lạm phát có thể thấp hơn dự báo nếu thuế quan làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa từ khu vực euro và các nền kinh tế có công suất dư thừa (ví dụ Trung Quốc) gia tăng xuất khẩu. Ngược lại, thiệt hại nguồn cung do phân mảnh thương mại có thể đẩy lạm phát tăng.
-
Tăng trưởng kinh tế khu vực euro vẫn bền bỉ (0,3% q/q), nhờ tiêu dùng cá nhân và đầu tư mạnh hơn. Xuất khẩu cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực hóa chất.
-
Hoạt động dịch vụ gia tăng, trong khi sản xuất công nghiệp nhìn chung đi ngang.
-
Thị trường lao động vẫn vững chắc dù nhu cầu lao động đã suy yếu. Thu nhập thực tăng và tỷ lệ tiết kiệm giảm (hiện vẫn ở mức hậu COVID) được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tiêu dùng.
-
Đầu tư kinh doanh vẫn yếu, chủ yếu do các gián đoạn kéo dài trong thương mại quốc tế (điều chỉnh theo thuế quan).
-
Chi tiêu cho quốc phòng và hạ tầng, cùng với các cải cách nhằm nâng cao năng suất, có thể giúp tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng.
-
Quyết định giữ nguyên lãi suất được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối; ECB cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp.
-
ECB không nhắm mục tiêu vào tỷ giá và không thể đưa ra định hướng trước do mức độ bất định cao.
-
Thị trường hiện định giá khoảng 40% khả năng ECB tăng lãi suất vào tháng 3/2027, giảm từ mức đỉnh 50% ngay sau thông báo chính sách của ECB.
