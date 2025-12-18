Họp báo ECB (LIVE)

Cuộc họp báo của ECB sau quyết định lãi suất hôm nay sắp bắt đầu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những bình luận quan trọng nhất của Chủ tịch Christine Lagarde liên quan đến tình hình kinh tế hiện tại, các dự báo trong tương lai.

Bạn có thể tự theo dõi cuộc họp báo tại đây:

Tóm tắt

Nhìn chung, thông điệp của Christine Lagarde vẫn mang tính trung lập và tái khẳng định lập trường chính sách tiền tệ hiện tại của Khu vực đồng euro. ECB kỳ vọng sự phục hồi của hoạt động kinh tế trong khu vực euro sẽ năng động hơn đôi chút, chủ yếu nhờ niềm tin người tiêu dùng cải thiện, tiền lương thực tăng và tỷ lệ tiết kiệm vốn đang ở mức rất thận trọng giảm xuống. Triển vọng lạm phát, dù tương đối ổn định, vẫn còn nhiều bất định khi áp lực gia tăng trong lĩnh vực dịch vụ được bù đắp bởi sự giảm giá của hàng hóa. Tỷ giá EURUSD đã điều chỉnh giảm nhẹ sau đợt bứt phá mạnh, vốn được kích hoạt bởi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Lạm phát tại khu vực euro được dự báo sẽ ổn định quanh mức 2% trong trung hạn, với các dự báo được điều chỉnh tăng do lạm phát dịch vụ giảm chậm hơn. Tăng trưởng kinh tế vẫn bền bỉ, được hỗ trợ bởi tiêu dùng cá nhân và đầu tư mạnh mẽ, trong khi xuất khẩu — đặc biệt là ngành hóa chất — đã cải thiện. Thị trường lao động nhìn chung vững chắc, nhưng nhu cầu lao động đã suy yếu và đầu tư kinh doanh vẫn trầm lắng do những gián đoạn kéo dài từ quá trình điều chỉnh thương mại. ECB đã nhất trí giữ nguyên lãi suất, nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hiện tại vẫn phù hợp trong bối cảnh mức độ bất định cao. Thị trường hiện định giá khoảng 40% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 3/2027. Rủi ro đối với lạm phát và tăng trưởng vẫn còn tồn tại, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giảm bớt nhưng tâm lý thị trường tài chính vẫn mong manh, và những cú sốc tiềm tàng vẫn có thể tác động đến cả lạm phát và điều kiện tài chính.

Những nhận định chính