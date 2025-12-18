CẬP NHẬT MỚI: NATGAS giảm nhẹ sau khi lượng tồn kho của EIA giảm thấp hơn dự kiến.

Biến động tồn kho khí tự nhiên theo EIA (Bcf): Thực tế: -167 Bcf

Dự báo: -176 Bcf

Trước đó: -177 Bcf Số liệu tồn kho khí tự nhiên thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường, cho thấy nhu cầu có thể đã bị ước tính cao hơn thực tế. Mức tồn kho hiện tại trong chu kỳ này đang giảm dần về mức trung bình của 5 năm gần nhất, điều này cho thấy tình trạng dư cung đã chi phối thị trường trong thời gian qua gần như đã được loại bỏ. Nguồn: EIA

