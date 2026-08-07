🔼 Bạc tăng vọt 4%

Các kim loại quý tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Giá bạc tăng gần 4%, trong khi vàng tiếp tục đi lên và chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 6. Trong ba phiên giao dịch gần đây, giá vàng đã tăng gần 200 USD, tiến sát ngưỡng 4.300 USD/ounce. Đà tăng này được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu hơn kỳ vọng, đồng USD suy yếu tương đối và kỳ vọng ngày càng lớn rằng một thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz có thể giúp giảm căng thẳng tại Trung Đông. Dù tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể, cả bạc và vàng vẫn đang giao dịch thấp hơn nhiều so với các mức đỉnh lịch sử đạt được đầu năm nay.

Giá dầu đã giảm gần 5% trong tuần này, tạo thêm động lực hỗ trợ cho bạc. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận lâu dài về việc mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz vẫn còn nhiều bất ổn. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 7 của Mỹ được công bố lúc 13:30 GMT. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng về định hướng lãi suất của Mỹ trong thời gian tới và có thể tạo ra biến động lớn đối với cả vàng và bạc. Một kết quả NFP yếu hơn dự báo có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý, trong khi dữ liệu mạnh hơn kỳ vọng (thị trường dự báo số việc làm tăng thêm 80.000, sau mức 57.000 trong tháng 6) có thể kích hoạt hoạt động chốt lời ngắn hạn sau đợt tăng mạnh gần đây.

Báo cáo việc làm ADP tháng 7 yếu hơn kỳ vọng đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại quý, dù nền kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng quanh mức 3% so với cùng kỳ năm trước và vẫn còn cách xa nguy cơ suy thoái, tạo nền tảng hỗ trợ cho bạc. Ngoài ra, bạc còn được hưởng lợi từ vai trò ngày càng quan trọng trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Chỉ số USD (DXY) đang nhích tăng trong hôm nay nhưng vẫn duy trì gần mức thấp nhất trong 6 tuần quanh 99,8 điểm sau đợt giảm mạnh kể từ ngày 25/7, tiếp tục làm tăng sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý.

Một yếu tố hỗ trợ khác đến từ các báo cáo cho thấy tiến triển trong đàm phán giữa Iran và Oman liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, dù tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn còn rất bất ổn.

Biểu đồ BẠC và VÀNG (khung thời gian D1)

Giá bạc đã phục hồi khoảng 20% từ vùng đáy gần nhất và hiện đang kiểm tra vùng kháng cự quan trọng được tạo bởi đường EMA50 (đường màu cam). Việc phá vỡ lên trên mức này sẽ đánh dấu lần đầu tiên giá bạc vượt qua EMA50 kể từ tháng 5. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 68–71 USD/ounce, nơi hội tụ của đường EMA200 (đường màu đỏ) và mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp giảm từ tháng 1 đến tháng 2. Ở chiều ngược lại, vùng 58 USD/ounce vẫn là mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Source: xStation5

Nguồn: xStation5