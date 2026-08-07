Tóm tắt thị trường: Giá dầu tăng trở lại

Các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và Oman. Tiến triển trong quá trình đàm phán được đánh giá là đáng kể; hiện thỏa thuận đang được Quốc hội Iran xem xét.

🛢️ Hàng hóa năng lượng

Tuy nhiên, giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt đang tăng trở lại.

Giá dầu Brent hiện ở mức gần 84 USD/thùng, tăng khoảng 7,5% so với mức đáy ghi nhận vào ngày thứ Tư.

Dầu WTI cũng đang tăng giá, dù với tốc độ chậm hơn (dao động trên 78 USD/thùng).

Chênh lệch crack spread (khoảng chênh giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm tinh chế như xăng hoặc dầu diesel) vẫn duy trì ở mức rất cao. Đối với dầu WTI, crack spread đạt khoảng 60 USD, trong khi với dầu Brent là gần 80 USD.

Giá LNG cũng tăng hơn 10% so với mức đáy của ngày thứ Tư. Hiện giá khí tự nhiên hóa lỏng trên sàn TTF Hà Lan đang ở khoảng 58 USD/MWh. Đây là thông tin đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia châu Âu, khi khu vực này đang đối mặt với mức dự trữ khí đốt thấp kỷ lục.

Hình 1: Giá dầu WTI và Crack Spread (2025 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

🌍 Địa chính trị

Điều gì đang thúc đẩy những biến động này?

Trong khuôn khổ thỏa thuận đang được đàm phán với Oman nhằm quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, Iran muốn áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với tàu của Mỹ và Israel, đồng thời triển khai hệ thống thu phí mới, bao gồm phí bảo hiểm, chi phí môi trường và nhiều khoản khác.

Ngoài ra, Tehran cũng yêu cầu các quốc gia mà họ coi là "thù địch" phải trả các khoản bồi thường đặc biệt để đổi lấy việc khôi phục quyền lưu thông qua tuyến hàng hải này.

Chúng tôi cho rằng những yêu cầu này sẽ vấp phải sự phản đối từ Washington. Nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải hoàn toàn tại eo biển Hormuz mà không phải trả bất kỳ khoản phí hay xin giấy phép bổ sung nào.

Một yếu tố khác cản trở quá trình ổn định của thị trường năng lượng là sự leo thang của các cuộc xung đột khác tại Trung Đông, bao gồm các cuộc giao tranh đẫm máu liên quan đến lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen, cũng như căng thẳng gia tăng với lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

📈 Chứng khoán

Hiện tại, thị trường chứng khoán vẫn chưa có phản ứng đáng kể. Hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 của Mỹ và DAX của Đức đều dao động quanh mức đóng cửa của phiên thứ Năm.

Hình 2: Dashboard của Nasdaq 100 (06.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Các thị trường chứng khoán châu Á cũng chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Chỉ số Shanghai SE Composite của Trung Quốc tăng 0,8%, trong khi Nikkei của Nhật Bản giảm 0,3% và Kospi của Hàn Quốc giảm 0,9%.

Mặc dù phần lớn các báo cáo lợi nhuận quan trọng trong tuần đã được công bố, hôm nay vẫn sẽ có một số doanh nghiệp đáng chú ý công bố kết quả kinh doanh. Trước giờ mở cửa thị trường, nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo quý II của Under Armour, Take-Two Interactive và Wendy’s.

🧈 Kim loại quý

Bất chấp lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tại các nền kinh tế lớn tiếp tục tăng, giá kim loại quý vẫn đang phục hồi.

Giá vàng hiện ở khoảng 4.280 USD/ounce, trong khi bạc giao dịch quanh 62,7 USD/ounce.

Đáng chú ý, dòng vốn rút khỏi quỹ ETF vàng lớn nhất nước Mỹ là SPDR Gold ETF đã chững lại trong tháng 6. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị dòng vốn rút khỏi quỹ lên tới gần 15 tỷ USD. Dù nhà đầu tư vẫn chưa quay trở lại mua mạnh, đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng đang bắt đầu thay đổi.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ

Hôm nay, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong tuần. Vào 13:30, báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) của Mỹ sẽ được công bố.

Do Fed phải cân bằng giữa mục tiêu ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt đều có thể khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng theo hướng ôn hòa hơn đối với lộ trình lãi suất.

Một phần kỳ vọng này đã được phản ánh qua dữ liệu ADP và JOLTS công bố trong tuần, khi cả hai đều thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, ADP chỉ được xem là chỉ báo thứ cấp, còn JOLTS lại có độ trễ khá lớn. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, mức độ tương quan giữa hai chỉ số này với báo cáo NFP tương đối thấp.

Hình 3: NFP và Chỉ số Việc làm ISM (2020 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Trong những năm gần đây, các nhà kinh tế thường đánh giá thấp số lượng việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong 35/50 tháng gần nhất, số liệu NFP thực tế đều cao hơn dự báo. Bên cạnh đó, dù tháng 6 chỉ ghi nhận 57.000 việc làm mới, mức trung bình động 3 tháng vẫn duy trì ở 111.000 việc làm, phản ánh thị trường lao động vẫn tương đối vững chắc.

💱 Tiền tệ

Trong những ngày gần đây, cặp tiền EURUSD đã tăng mạnh. Theo quan điểm của chúng tôi, diễn biến này được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính:

Fed không tăng lãi suất trong tháng 7 và Chủ tịch Kevin Warsh chưa đưa ra định hướng rõ ràng về các bước đi tiếp theo của Ủy ban. Giá dầu và khí đốt giảm nhờ tâm lý lạc quan hơn về tình hình tại Trung Đông.

Tuy nhiên, bức tranh trên thị trường năng lượng đã có phần thay đổi, khiến cặp EURUSD giảm về quanh 1,152 trong phiên hôm qua (giảm khoảng 0,2%).

Diễn biến tại Trung Đông vẫn sẽ là yếu tố then chốt đối với thị trường ngoại hối, đặc biệt nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận. Trong trường hợp đó, phản ứng của Mỹ sẽ là yếu tố mà giới đầu tư theo dõi sát sao.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, toàn bộ sự chú ý sẽ dồn vào báo cáo NFP, nhất là sau khi thị trường gần đây đã điều chỉnh theo hướng ôn hòa hơn đối với kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed.

Hình 4: Thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với lãi suất Fed tại cuộc họp tháng 12/2026 (2025 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Xét trên góc độ dữ liệu kinh tế, vẫn có những yếu tố ủng hộ việc Fed tăng lãi suất. Tăng trưởng tiền lương đang tăng tốc (4,3% trong tháng 6), trong khi kỳ vọng lạm phát một năm theo khảo sát của Fed New York đã tăng lên 3,7%, mức cao nhất kể từ năm 2023. Doanh số bán lẻ cũng tăng mạnh (6,7% trong tháng 6). Tất cả những yếu tố này có thể dẫn đến hiệu ứng vòng hai (second-round effects) mà các quan chức ngân hàng trung ương đã nhiều lần đề cập trong những tháng gần đây.

Hình 5: Lạm phát CPI và tăng trưởng tiền lương tại Mỹ (2007 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Tuy nhiên, điều quan trọng là động lực của lạm phát lõi - chỉ số hiện được Fed đặc biệt quan tâm - đang chậm lại (0,0% theo tháng trong tháng 6, sau 0,2% trong tháng 5). Bên cạnh đó, giá dầu và khí đốt cũng đã giảm trong những ngày gần đây.

₿ Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử hiện chưa ghi nhận nhiều thay đổi đáng kể.