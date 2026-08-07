Vàng chờ “phán quyết” từ báo cáo việc làm Mỹ?

Giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong những phiên gần đây khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt, đưa kim loại quý lên vùng giá cao nhất kể từ giữa tháng 6. Tuy nhiên, đà tăng này đang đứng trước một bài kiểm tra quan trọng khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ, dữ liệu có khả năng định hình lại kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau cuộc họp chính sách cuối tháng 7, khi ba thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bất ngờ ủng hộ việc tăng lãi suất, thị trường đang đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đủ mạnh để Fed tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt.

Trong bối cảnh hiện tại, một báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm chuyển sang chính sách nới lỏng hơn, tạo thêm động lực cho vàng thông qua sự suy yếu của lợi suất thực và đồng USD. Ngược lại, một kết quả tích cực bất ngờ có thể khiến thị trường định giá lại khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Báo cáo NFP tháng 7: Tâm điểm của thị trường

Báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 7 dự kiến được công bố vào hôm nay lúc 19:30, với thị trường kỳ vọng nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 80.000 việc làm mới, cải thiện so với mức 57.000 việc làm trong tháng 6.

Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng nhẹ lên 4,3%, trong khi mức tăng trưởng tiền lương có thể đạt 0,3% so với tháng trước. Dự báo của các chuyên gia kinh tế hiện dao động trong khoảng từ 70.000 đến 115.000 việc làm, cho thấy mức độ không chắc chắn khá lớn trước thời điểm công bố dữ liệu.

Các tín hiệu đang nghiêng về một báo cáo việc làm yếu hơn

Trước khi báo cáo NFP được công bố, một số chỉ báo sớm cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP chỉ ghi nhận mức tăng 44.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Trong khi đó, chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ ISM tháng 7 giảm mạnh xuống 47,4 điểm từ mức 51,2 điểm, rơi sâu vào vùng suy giảm. Mặc dù chỉ số việc làm trong lĩnh vực sản xuất ISM có sự cải thiện, bức tranh tổng thể vẫn cho thấy tốc độ tuyển dụng đang chậm lại.

Những lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và giáo dục tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng việc làm trong năm nay. Tuy nhiên, để tạo ra một bất ngờ tích cực trong báo cáo NFP, các lĩnh vực khác của nền kinh tế sẽ cần đóng góp nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động kinh tế đang mất dần động lực.

Lợi suất trái phiếu cao, rủi ro đối với Vàng

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, trong đó lợi suất kỳ hạn 10 năm giao dịch trên 4,6%, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm duy trì dưới ngưỡng 5,2%.

Mức lợi suất cao phản ánh kỳ vọng rằng lạm phát vẫn có thể dai dẳng và Fed chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất. Đây cũng là yếu tố khiến thị trường vàng trở nên nhạy cảm hơn với các dữ liệu kinh tế Mỹ.

Nếu báo cáo NFP cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục tăng, qua đó tạo thêm áp lực giảm đối với vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn dự báo có thể kéo lợi suất giảm và hỗ trợ xu hướng tăng của kim loại quý.

Fed đứng trước bài toán cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng

Sau cuộc họp tháng 7, Fed đã phát đi tín hiệu rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc. Việc ba quan chức FOMC ủng hộ tăng lãi suất cho thấy một bộ phận trong ngân hàng trung ương Mỹ vẫn lo ngại lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây cũng cho thấy những dấu hiệu giảm tốc, khiến Fed phải cân nhắc giữa việc tiếp tục kiểm soát lạm phát và tránh gây tổn thương quá mức tới thị trường lao động.

Nếu báo cáo NFP yếu hơn dự kiến, thị trường có thể giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, đồng thời thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Ngược lại, một báo cáo mạnh có thể củng cố quan điểm "lãi suất cao trong thời gian dài", khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại.

Vàng hướng tới 4.500 USD/oz nếu thị trường lao động suy yếu

Giá vàng hiện đang hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD. Kim loại quý đã tăng mạnh lên trên 4.300 USD/oz, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6.

Trong kịch bản báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến, vàng có khả năng tiếp tục mở rộng đà tăng hướng tới vùng 4.500 USD/oz khi thị trường bắt đầu định giá lại khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngược lại, một báo cáo lao động tích cực có thể khiến vàng chịu áp lực điều chỉnh khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất được củng cố.

Ở thời điểm hiện tại, phản ứng của thị trường sau báo cáo NFP có thể sẽ quan trọng hơn chính con số việc làm. Nếu dữ liệu tạo ra sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất tháng 9, các tài sản tài chính, đặc biệt là vàng và trái phiếu Mỹ, có thể chứng kiến những biến động mạnh trong các phiên tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng đang tiếp tục mở rộng đà tăng trước thềm báo cáo NFP. Tuy nhiên, đà tăng này có thể sẽ gặp phải cản trở tại khu vực quanh ngưỡng 4,350 USD/oz, khu vực từng xảy ra áp lực giảm mạnh trước đó. Đồng thời, chỉ báo RSI cũng đã chạm vào ngưỡng quá mua qua đó phát đi tín hiệu của một nhịp điều chỉnh trong thời gian tới để hạ nhiệt sự hưng phấn từ phe mua.