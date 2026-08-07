Lịch kinh tế: Báo cáo NFP - Tâm điểm của hôm nay

Đây là một tuần khá yên ắng về mặt dữ liệu kinh tế vĩ mô. Không có gì ngạc nhiên khi các đợt điều chỉnh chỉ số PMI, lạm phát của Thụy Sĩ hay quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Séc đều không tạo được nhiều sự chú ý từ giới đầu tư.

Dữ liệu JOLTS và ADP cũng không tạo ra nhiều biến động trên thị trường. Trong điều kiện bình thường, đây chỉ được xem là những chỉ báo bổ sung cho NFP, thay vì là động lực chính của biến động giá. Điều này càng đúng khi JOLTS được công bố với độ trễ một tháng (vào thứ Tư chúng ta chỉ nhận được dữ liệu của tháng 6, thay vì tháng 7 như các báo cáo lao động khác), còn ADP sau giai đoạn đại dịch đã không còn duy trì mối tương quan chặt chẽ với NFP và dần mất đi tầm quan trọng.

"NFP" đã xuất hiện hai lần trong bài viết này. Điều đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Đây chính là dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong tuần và gần như chắc chắn sẽ là thuật ngữ được nhắc đến nhiều nhất trong các bài phân tích của chúng tôi hôm nay (và chắc chắn là từ viết tắt phổ biến nhất).

Xin nhắc lại rằng báo cáo này gần như luôn được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng lúc 19:30. Lần này cũng không ngoại lệ.

Dữ liệu NFP nhiều khả năng sẽ lấn át sự chú ý dành cho các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp được công bố trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Điều này cũng không quá khó hiểu khi hầu hết các "ông lớn" đã công bố kết quả kinh doanh quý II vào đầu tuần, và hôm nay sẽ không còn nhiều tên tuổi nổi bật. Những báo cáo đáng chú ý nhất sẽ đến từ Under Armour, Take-Two Interactive và Wendy's.

Những điều cần biết trước báo cáo NFP tháng 7

Do Fed phải cân bằng giữa mục tiêu ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt đều có thể khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng theo hướng ôn hòa hơn đối với lộ trình lãi suất. Các báo cáo ADP và JOLTS công bố trong tuần phần nào phản ánh điều đó khi đều thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, như đã đề cập, đây chỉ là những chỉ báo thứ cấp (đối với ADP) hoặc có độ trễ khá lớn (đối với JOLTS).

Hình 1: NFP và Chỉ số việc làm ISM PMI (2020 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Trong những năm gần đây, các nhà kinh tế thường có xu hướng đánh giá thấp số lượng việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong 35 trên 50 tháng gần nhất, số liệu NFP thực tế đều cao hơn dự báo. Bên cạnh đó, mặc dù tháng 6 chỉ ghi nhận 57.000 việc làm mới, mức trung bình động 3 tháng vẫn duy trì ở 111.000 việc làm, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.

Lịch kinh tế

19:30, Mỹ: NFP - Số lượng việc làm phi nông nghiệp (tháng 7), Kỳ trước: 57.000, Dự báo: 85.000

19:30, Mỹ: Tăng trưởng tiền lương (tháng 7), Kỳ trước: 3,5%, Dự báo: 3,5%

19:30, Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp (tháng 7), Kỳ trước: 4,2%, Dự báo: 4,2%

19:30, Canada: Tăng trưởng tiền lương (tháng 7), Kỳ trước: 3,7%

21:00, Mỹ: Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 1 năm (tháng 7), Kỳ trước: 3,7%

Báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp

Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)

Under Armour Inc ($UAA.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)

Oklo Inc. ($OKLO.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)

Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)

Wendy's Co ($WEN.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)

Vistra Corp ($VST.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)

Riot Platforms Inc ($RIOT.US) – Sau giờ đóng cửa (AMC)

Phunware Inc ($PHUN.US) – Sau giờ đóng cửa (AMC)

Globus Maritime Ltd ($GLBS.US) – Sau giờ đóng cửa (AMC)

Sharplink Inc. ($SBET.US) – Sau giờ đóng cửa (AMC)

3 thị trường đáng chú ý