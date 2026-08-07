Thị trường nổi bật: Điều gì sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ?

Nasdaq 100 đã ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ kể từ đầu tháng 8.

🌍 Giá dầu thô

Đợt tăng 3,2% trong phiên thứ Ba là một trong những mức tăng mạnh nhất của chỉ số này trong năm nay. Nasdaq được hỗ trợ bởi việc giá dầu thô giảm sau những phát biểu của Scott Bessent. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết trên CNBC rằng có khả năng ngay trong hôm nay hoặc ngày mai, các bên có thể đạt được thỏa thuận về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz và tiến tới quá trình bình thường hóa tình hình xung đột.

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Hiện tại, giá dầu đang tăng trở lại, gây áp lực lên chỉ số công nghệ quan trọng của Mỹ.

Giá dầu WTI hiện ở mức gần 78 USD/thùng, tăng khoảng 4,5% so với mức đáy hôm thứ Tư.

Chênh lệch crack spread – mức chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm tinh chế từ dầu (như xăng hoặc dầu diesel) – vẫn duy trì ở mức rất cao.

Hình 1: Giá dầu WTI và Crack Spread (2025 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Động lực chính thúc đẩy giá dầu tăng trở lại đến từ các thông tin địa chính trị tại Trung Đông.

Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Thỏa thuận hiện được cho là đang chờ Quốc hội Iran phê duyệt. Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này có khả năng được Mỹ chấp nhận.

Theo các nguồn tin, chính quyền Tehran đang tìm cách:

áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với tàu thuyền của Mỹ và Israel đi qua khu vực này,

triển khai hệ thống thu phí mới bao gồm chi phí bảo hiểm, môi trường và các khoản liên quan khác,

yêu cầu các quốc gia thù địch trả khoản bồi thường đặc biệt để đổi lấy việc khôi phục quyền tự do hàng hải.

📈 Mùa báo cáo kết quả kinh doanh

Nasdaq cũng được hưởng lợi trong nửa đầu tuần nhờ các báo cáo kết quả kinh doanh tích cực từ những tập đoàn lớn. Sau khi công bố báo cáo quý II, cổ phiếu Palantir tăng khoảng 30%, khi các sản phẩm của công ty không còn chỉ phục vụ một nhóm khách hàng chính phủ nhỏ mà đang trở thành công cụ kinh doanh quan trọng cho khu vực tư nhân.

Doanh thu đạt 1,94 tỷ USD (+94% so với cùng kỳ năm trước). Trong quý III, công ty kỳ vọng doanh thu đạt khoảng 2,16 tỷ USD.

EPS đạt 0,41 USD (+256% so với cùng kỳ).

Hình 2: Dashboard Palantir (07.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Sự cải thiện trong tâm lý đối với nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng hỗ trợ thị trường, khi các cổ phiếu trong ngành bật tăng nhẹ từ vùng đáy gần đây. Các công ty nhận được sự hỗ trợ từ nhóm hyperscaler, khi báo cáo quý của những tập đoàn này cho thấy chi tiêu vốn (CAPEX) vẫn duy trì ở mức cao. Riêng Alphabet dự kiến chi tiêu vốn có thể đạt 200 tỷ USD trong năm 2026.

Tuy nhiên, quy mô của đợt điều chỉnh trong tháng 7 là rất đáng kể, khiến chỉ số SOX – bao gồm 30 công ty lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, phân phối và bán chất bán dẫn – hiện vẫn thấp hơn khoảng 17% so với mức đỉnh.

Kết quả kinh doanh của AMD, như chúng tôi đã đề cập hôm thứ Tư, dù được đánh giá là "chỉ tốt", vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá cổ phiếu.

Công ty vượt kỳ vọng về cả doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Đồng thời, AMD cũng đưa ra dự báo quý tới cao hơn dự kiến.

Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn giảm hơn 10%, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư đang ở mức rất cao và các công ty trong ngành cần phải tạo ra kết quả vượt trội như thế nào để duy trì mức định giá hiện tại.

Hình 3: Dashboard AMD (07.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Không còn nhiều báo cáo từ các tập đoàn lớn trong tuần này. Sự chú ý hôm nay nhiều khả năng sẽ tập trung vào kết quả kinh doanh của Take-Two Interactive, Wendy’s và Under Armour. Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ chờ đợi báo cáo từ Plug Power (thứ Hai) và Super Micro Computer (thứ Ba), tuy nhiên các báo cáo này cũng khó có khả năng tạo ra tác động lớn đến toàn bộ thị trường.

📈Báo cáo NFP

Hôm nay sẽ công bố dữ liệu kinh tế được xem là quan trọng nhất trong tuần. Vào lúc 13:30, báo cáo NFP (Non-Farm Payrolls – số việc làm phi nông nghiệp) sẽ được công bố, đây là chỉ số quan trọng nhất của thị trường lao động Mỹ.

Sau cuộc họp tháng 7 của Fed, khi ngân hàng trung ương Mỹ không tăng lãi suất cũng như không đưa ra thêm tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách trong tương lai, kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất đã giảm mạnh, tạo động lực tích cực cho thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ rằng những tín hiệu cứng rắn từ Chủ tịch Fed mới sẽ được chuyển hóa thành các hành động cụ thể.

Cần nhớ rằng gần đúng một năm trước, Warsh từng công khai ủng hộ quan điểm của ông Trump khi trả lời trên FOX News rằng sự thất vọng của Tổng thống đối với cách điều hành chính sách tiền tệ của Powell là hoàn toàn có cơ sở. Khi đó, ông chỉ trích Fed vì đã quá chậm trong việc cắt giảm lãi suất và phụ thuộc quá nhiều vào các dữ liệu kinh tế có độ trễ.

Do Fed phải đảm bảo cả mục tiêu ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, các tín hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu có thể khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng theo hướng ôn hòa hơn đối với lộ trình lãi suất.

Điều này phần nào được thể hiện qua dữ liệu ADP và JOLTS công bố trong tuần này, khi cả hai đều thấp hơn kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, đây vẫn là những dữ liệu có vai trò thứ yếu trong điều kiện bình thường (như ADP) hoặc có độ trễ lớn (như JOLTS). Ngoài ra, mức độ tương quan giữa hai dữ liệu này với NFP đã giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Hình 4: NFP và Thành phần Việc làm trong Chỉ số ISM PMI (2020 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Cũng cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, các nhà kinh tế thường có xu hướng đánh giá thấp số lượng việc làm phi nông nghiệp mới tạo ra. Trong 50 tháng gần nhất, dữ liệu NFP cuối cùng đã vượt kỳ vọng tới 35 lần.

Phân tích kỹ thuật

Hình 5: US100 [D1] (18.12.2025 - 07.08.2026)

Nguồn: xStation, 07.08.2026

Chỉ số này đang duy trì xu hướng tăng dài hạn rõ ràng kể từ tháng 3/2026. Sau khi đạt đỉnh cục bộ tại vùng 30,76 nghìn điểm, Nasdaq 100 bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên nhằm giảm bớt mức tăng trước đó.

Hiện tại, giá đang dao động quanh vùng 29,6 nghìn điểm, cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ rằng nhịp điều chỉnh có thể đã hoàn tất và thị trường đang quay trở lại xu hướng chính.

Yếu tố kỹ thuật quan trọng đối với phe mua là việc bảo vệ thành công các vùng hỗ trợ chiến lược trong nửa cuối tháng 7. Trong những ngày gần đây, bên mua đã đẩy giá tăng mạnh trở lại và vượt lên trên đường EMA50 (đường màu vàng, quanh mức 29.077 điểm).

Đây là tín hiệu kỹ thuật quan trọng, cho thấy phe mua đã giành lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn. Diễn biến này cũng được xác nhận bởi các chỉ báo dao động. Chỉ báo RSI đã vượt lên trên vùng 50 điểm từ bên dưới, xác nhận động lượng tích cực quay trở lại. Đồng thời, RSI vẫn còn cách xa vùng quá mua, cho thấy dư địa để xu hướng tăng tiếp tục vẫn còn.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB