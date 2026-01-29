Bạc tăng vọt kỷ lục 65% chỉ trong một tháng, trong khi các tổ chức vẫn tiếp tục cắt giảm vị thế 🚀

Thị trường bạc đang cho thấy sự phân kỳ rõ rệt giữa dòng tiền tổ chức và nhu cầu bán lẻ. Các quỹ ETF bạc đã giảm lượng nắm giữ khoảng 5,1 triệu ounce trong phiên gần nhất, đánh dấu phiên rút vốn thứ năm liên tiếp, nâng tổng lượng bán ròng từ đầu năm lên gần 29 triệu ounce. Điều này cho thấy hoạt động chốt lời hoặc tái cơ cấu danh mục của các nhà đầu tư lớn sau đợt tăng giá rất mạnh. Tuy vậy, tâm lý chung đối với kim loại quý vẫn mang tính tích cực, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, kỳ vọng xoay quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, và bất ổn địa chính trị gia tăng - những yếu tố đang nâng đỡ toàn bộ nhóm kim loại, không chỉ riêng vàng.

Lượng nắm giữ bạc của các quỹ ETF đã giảm từ giữa tháng 12/2025. Dù vậy, giá bạc vẫn tăng 65% từ đầu năm, nhờ nhu cầu bán lẻ và đầu cơ rất mạnh. Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Xét về giá, bạc vẫn đang cực kỳ mạnh. Giá đã lập đỉnh lịch sử mới trên 119 USD/ounce và hiện cao hơn gần 65% so với đầu năm, sau khi đã tăng tới 146% trong năm 2025.

Biểu đồ giá bạc theo năm. Nguồn: XTB Research

Ở góc độ theo tháng, bạc ghi nhận hai mức tăng phi thường: +25,9% trong tháng 12/2025 và +64,9% trong tháng 1/2026. Đáng chú ý, tháng 1 vốn là tháng có hiệu suất tốt nhất của bạc trong lịch sử, ngay cả khi không tính năm kỷ lục này. Ngược lại, tháng 2 và tháng 3 thường chứng kiến các nhịp điều chỉnh. Nguồn: XTB Research

Nhu cầu vật chất tại châu Á đang bùng nổ, đặc biệt ở Hồng Kông và miền nam Trung Quốc, nơi nhà đầu tư ngày càng xem bạc là lựa chọn thay thế rẻ hơn cho vàng đang ở mức giá kỷ lục. Nhiều cửa hàng bán hết thỏi bạc chỉ trong vài giờ, và các nhà sản xuất trang sức đang chuyển dần từ vàng sang bạc.

