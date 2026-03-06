GOLD - Tăng hay giảm, chờ NFP hôm nay!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Sau nhịp giảm gần đây, giá Vàng đang có dấu hiệu chững lại và hình thành nhịp tích lũy trong vùng tam giác trên biểu đồ. Quan sát kỹ cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế với những cây nến giảm mạnh và thân nến dài, trong khi phe mua vẫn còn yếu, thể hiện bởi các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Do đó, nếu giá xuyên thủng xuống dưới vùng tam giác sẽ kích hoạt áp lực từ phe bán, đẩy giá về mức đáy gần nhất quanh 5.000 USD. Ngược lại, một nhịp bứt phá vượt lên trên vùng tam giác và phá qua ngưỡng 5.200 USD sẽ kích hoạt đà tăng mới, mở ra cơ hội hướng đến mức đỉnh lịch sử.
Nguồn: xStation5
