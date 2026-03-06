Oil - Tăng mạnh sau khi phá đỉnh!!

Dầu Brent đang giao dịch trên mức 85 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất kể từ giữa năm 2024. Về lý thuyết, xét đến mức độ rủi ro liên quan đến khả năng thiếu hụt nguồn cung, mức giá hiện tại vẫn tương đối thấp.

Kể từ khi phá vỡ đường xu hướng giảm, Brent đã tăng khoảng 20 USD/thùng. Xu hướng tăng này tương tự như diễn biến giá vào tháng 6/2025, khi lực lượng Mỹ và Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Khi đó, thị trường dự đoán gián đoạn chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi do đường biển Hormuz gần như bị phong tỏa. Dù chưa có vụ tấn công trực tiếp vào tàu chở dầu Saudi, UAE hay Iraq, nhưng nếu điều này xảy ra, giá dầu có thể tăng gấp đôi so với mức hiện tại.

Thị trường dầu trong nhiều tháng qua vẫn phải đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể, điều này phân biệt môi trường hiện tại với năm 2022. Trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga, giá dầu vốn đã cao hơn, không chỉ do rủi ro địa chính trị mà còn do thiếu hụt nhân tạo được tạo ra trong giai đoạn 2020 - 2021. Cuối cùng, nguồn cung thừa đã quay trở lại và thị trường chuyển sang trạng thái dư thừa. Hiện tại, tình trạng dư cung còn rõ rệt hơn, giải thích vì sao thị trường chưa phản ứng dữ dội mặc dù rủi ro thiếu hụt vẫn rất cấp bách.

Ngoại trừ giai đoạn đại dịch, hiện tại chúng ta đang chứng kiến giai đoạn dư cung dài và lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Cần lưu ý rằng sau khi Nga xâm lược Ukraine, giá dầu đã tăng thêm 40% từ mức 90 USD/thùng. Trong khi đó, “premium Iran” hiện tại chỉ tương đương khoảng tăng 20%, phản ánh các sự kiện trong tuần vừa qua, chứ không phải toàn bộ rủi ro từ đầu năm.

Về mặt kỹ thuật, Brent đang thử thách mức kháng cự quan trọng 85 USD/thùng, trùng với mức hồi 38,2% Fibonacci của nhịp giảm gần đây. Một đợt tăng 40% từ đáy này sẽ đưa giá tiến về 100 USD/thùng. Tuy nhiên, các mức kháng cự trung gian vẫn tồn tại quanh 90 USD/thùng (cao điểm tháng 4/2024) và 95 USD/thùng (cao điểm tháng 9/2023). Nếu không có tiến triển ngoại giao vào cuối tuần, giá có thể mở cửa gap up vào thứ Hai.

Ngược lại, nếu có lệnh ngừng bắn hoặc đàm phán hạt nhân tái khởi động, giá có thể giảm 10% trong một phiên, trở về mức trước cuộc xâm lược trong vòng hai tuần. Hiện những kịch bản này vẫn chỉ mang tính giả định.

Đợt tăng tháng 6/2025 kéo dài 12 ngày từ đáy đến đỉnh. Một chu kỳ tương tự có thể diễn ra nếu thị trường theo mô hình “TACO” (Trump Always Chickens Out). Tổng thống Trump đã báo hiệu rằng Tehran sẵn sàng đối thoại, mặc dù lời phát biểu chính thức của ông gợi ý xung đột có thể kéo dài vài tuần. Nếu giá dầu bật mạnh vào thứ Hai, Tổng thống có thể chuyển sang giảm căng thẳng vào giữa tuần, giống các chu kỳ trước.

Tuy nhiên, thời gian đang trôi nhanh. Châu Á đang rất cần dầu từ Ả Rập, trong khi các nhà sản xuất đã gần hết sức chứa trên bờ khi các tàu chở dầu vẫn nằm im. Nếu phong tỏa Hormuz không được giải quyết trước giữa tháng 3, điều này có thể lặp lại cú sốc giá dầu đầu năm 2022, với hậu quả rất nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu.