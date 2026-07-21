Bạc vượt mốc 59 USD và thu hút dòng tiền trở lại

Phiên giao dịch hôm nay đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của lực mua trên thị trường kim loại quý, trong đó bạc là tài sản hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này. Sau khi vượt qua vùng kháng cự trước đó quanh 58 USD/ounce, giá bạc tiếp tục bứt phá lên trên mức 59 USD, ghi nhận mức tăng hơn 5%.

Sức mạnh của bạc đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nhà đầu tư đang gia tăng trở lại mức độ tiếp xúc với kim loại quý trong bối cảnh đồng USD suy yếu và thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, bạc còn nhận được thêm động lực từ vai trò công nghiệp quan trọng. Khác với vàng, bạc không chỉ là một tài sản trú ẩn an toàn mà còn là một loại hàng hóa được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm năng lượng mặt trời, điện tử và các công nghệ liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng.

Nguồn: xStation5

Việc phá vỡ mốc 59 USD cũng mang ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật. Trong những phiên gần đây, khu vực 58–59 USD đóng vai trò là vùng cản, nơi áp lực bán thường xuyên xuất hiện. Việc vượt qua vùng giá này cho thấy phe mua đã giành lại quyền kiểm soát thị trường và có thể mở ra khả năng tiếp tục tăng hướng tới các vùng kháng cự tiếp theo, đặc biệt là quanh 60 USD và cao hơn.

Trong khi đó, vàng cũng đang hưởng lợi từ tâm lý tích cực trên toàn bộ thị trường kim loại quý, nhưng mức tăng vẫn khiêm tốn hơn đáng kể. Kim loại này vẫn chịu ảnh hưởng từ áp lực kỹ thuật trước đó và cần vượt qua các vùng kháng cự quan trọng trước khi có thể xác nhận một sự đảo chiều xu hướng bền vững hơn.

Nguồn: xStation5

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy sự vượt trội rõ rệt của bạc so với vàng. Nhà đầu tư không chỉ tìm đến các tài sản có khả năng bảo vệ danh mục trong giai đoạn bất ổn, mà còn hướng tới một kim loại có thể hưởng lợi trực tiếp từ sự phục hồi của nhu cầu công nghiệp. Việc bạc có thể duy trì giao dịch trên vùng 59 USD sẽ là tín hiệu quan trọng để xác định liệu nhịp tăng hiện tại chỉ là một đợt phục hồi ngắn hạn, hay là sự khởi đầu của một nhịp tăng mới trong xu hướng lớn hơn.