Thị trường nổi bật: USDJPY tiếp tục tăng. Can thiệp tiền tệ là chưa đủ, thị trường chờ động thái từ BoJ

USDJPY tiếp tục tăng trở lại, trong khi đồng Yên bắt đầu hoàn trả một phần mức tăng đạt được sau đợt can thiệp phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ vào cuối tháng 7. Đây là một phản ứng đặc biệt mạnh mẽ từ các nhà chức trách, giúp đẩy USDJPY giảm sâu trong thời gian ngắn và mang lại sự hỗ trợ cần thiết cho đồng Yên. Tuy nhiên, vấn đề là chỉ vài ngày sau đó, thị trường lại một lần nữa kiểm tra sức mạnh của đồng tiền Nhật Bản.

Điều này cho thấy can thiệp ngoại hối có thể là công cụ hiệu quả để ngăn chặn một biến động mạnh, nhưng có thể chưa đủ để tạo ra sự thay đổi bền vững trong xu hướng. Đối với đồng Yên, vấn đề mang tính nền tảng sâu sắc hơn. Chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn ở mức rất lớn, và đây là một trong những nguyên nhân chính gây áp lực dai dẳng lên đồng tiền Nhật Bản.

Do đó, thị trường ngày càng tập trung vào những gì có thể xảy ra tại cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy BoJ có thể quyết định tăng lãi suất một lần nữa vào ngày 17–18/9. Động thái này sẽ có ý nghĩa lớn hơn nhiều đối với đồng Yên so với việc can thiệp ngoại hối đơn thuần, bởi nó sẽ thực sự làm thay đổi chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ.

Nguồn: xStation5

Các yếu tố đang thúc đẩy USDJPY

Can thiệp tiền tệ giúp đồng Yên phục hồi, nhưng hiệu ứng đang nhanh chóng suy yếu

Vào cuối tháng 7, USDJPY tiến gần đến những mức mà giới chức Nhật Bản khó có thể chấp nhận. Phản ứng lần này đặc biệt quyết liệt khi Mỹ cũng tham gia cùng Nhật Bản trong hành động can thiệp. Hoạt động phối hợp nhanh chóng đảo ngược một phần đà tăng trước đó và giúp đồng Yên tăng giá mạnh.

Ban đầu, hiệu ứng này rất rõ ràng. USDJPY giảm về quanh 157, và thị trường một lần nữa bắt đầu cân nhắc khả năng xu hướng có thể đảo chiều bền vững.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Cặp tiền đang tăng trở lại, trong khi sự hỗ trợ dành cho đồng Yên bắt đầu trở nên mong manh hơn. Thị trường chú ý đến việc Tokyo chưa có thêm các động thái quyết liệt sau đợt can thiệp, điều có thể cho thấy các nhà hoạch định chính sách chủ yếu muốn hạn chế những biến động quá mức của thị trường, thay vì cố gắng duy trì một mức tỷ giá cụ thể trong dài hạn.

Đây chính là lý do can thiệp tiền tệ đơn thuần không thể giải quyết vấn đề. Can thiệp có thể khiến thị trường tạm dừng trong vài ngày hoặc vài tuần, nhưng nếu các điều kiện nền tảng không thay đổi, áp lực lên đồng Yên có thể nhanh chóng quay trở lại.

BoJ cần làm nhiều hơn là chỉ can thiệp

Mảnh ghép quan trọng nhất vẫn là chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

BoJ đã bắt đầu quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ và đã tiến hành tăng lãi suất. Thị trường ngày càng kỳ vọng rằng đây chưa phải là động thái cuối cùng. Những báo cáo gần đây cho thấy ngân hàng trung ương có thể quyết định tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp ngày 17–18/9.

Đối với đồng Yên, đây sẽ là tín hiệu quan trọng hơn nhiều so với một đợt can thiệp ngoại hối mới. Việc tăng lãi suất sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa tài sản Mỹ và Nhật Bản, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các chiến lược sử dụng đồng Yên làm đồng tiền tài trợ để đầu tư vào những đồng tiền có lợi suất cao hơn.

Tuy nhiên, hiện tại thị trường vẫn cần thấy liệu BoJ có thực sự sẵn sàng hành động hay không. Khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 đang mang lại một mức hỗ trợ nhất định cho đồng Yên, nhưng chỉ một quyết định tăng lãi suất thực tế, kết hợp với định hướng về các bước đi tiếp theo, mới có thể thay đổi triển vọng thị trường theo hướng bền vững hơn.

Chênh lệch lãi suất vẫn là vấn đề đối với đồng Yên

Ngay cả khi BoJ tăng lãi suất vào tháng 9, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn sẽ ở mức đáng kể.

Đây chính là vấn đề cốt lõi đối với đồng tiền Nhật Bản. Thị trường có thể mua Yên trong một thời gian khi kỳ vọng BoJ sẽ hành động, nhưng nếu ngân hàng trung ương phát tín hiệu sẽ tạm dừng trong thời gian dài sau đợt tăng lãi suất, lợi thế của đồng USD có thể nhanh chóng quay trở lại.

Vì lý do này, một lần tăng lãi suất có thể vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là liệu BoJ có thể thuyết phục thị trường rằng họ đang bắt đầu một quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ trong dài hạn hay không.

Nếu điều đó xảy ra, USDJPY có thể bước vào một xu hướng giảm bền vững hơn. Ngược lại, nếu BoJ vẫn thận trọng trong khi Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, áp lực lên đồng Yên có thể quay trở lại ngay cả sau một lần tăng lãi suất nữa.

Thị trường một lần nữa đang kiểm tra uy tín của Tokyo

Đợt can thiệp mới nhất cũng đặc biệt đáng chú ý vì cả Nhật Bản và Mỹ đều tham gia. Động thái này củng cố tín hiệu gửi đến thị trường và cho thấy các nhà chức trách sẵn sàng hành động trước tình trạng đồng Yên suy yếu quá mức.

Tuy nhiên, vấn đề là thị trường đã bắt đầu kiểm tra xem tín hiệu này sẽ còn hiệu lực trong bao lâu.

Nếu USDJPY một lần nữa tiến gần đến những mức từng kích hoạt can thiệp, Tokyo sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Một đợt can thiệp khác sẽ gửi đi tín hiệu rất mạnh, nhưng ngày càng khó thuyết phục thị trường rằng hành động của chính phủ có thể đảo ngược xu hướng một cách bền vững nếu không có sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ.

Đó là lý do cuộc họp tháng 9 của BoJ có thể quan trọng hơn chính hoạt động can thiệp. Thị trường sẽ muốn thấy liệu ngân hàng trung ương có thực sự sẵn sàng sử dụng chính sách lãi suất như trụ cột thứ hai trong nỗ lực chống lại sự suy yếu của đồng Yên hay không.

USDJPY tăng trở lại, nhưng tháng 9 có thể thay đổi cục diện

Đà tăng hiện tại của USDJPY cho thấy hiệu ứng từ đợt can thiệp phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ đang dần suy yếu. Đồng Yên đã có được vài tuần phục hồi, nhưng các yếu tố nền tảng của thị trường ngoại hối chưa thay đổi đủ để cho thấy một xu hướng đảo chiều bền vững đang hình thành.

Sự chú ý hiện chuyển sang Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nếu BoJ thực sự tăng lãi suất vào tháng 9 và phát đi tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng trong tương lai, đồng Yên có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững hơn đáng kể so với những gì đạt được từ hoạt động can thiệp.

Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương Nhật Bản vẫn thận trọng và khiến thị trường cho rằng việc tiếp tục tăng lãi suất sẽ khó khăn, USDJPY có thể tiếp tục chịu áp lực tăng.

Hiện tại, thị trường đang cho thấy rằng can thiệp đơn thuần là chưa đủ. Nhật Bản không chỉ cần bán USD và mua Yên, mà quan trọng hơn là phải thu hẹp chênh lệch lãi suất. Đây chính là lý do cuộc họp tháng 9 của BoJ có thể trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với USDJPY trong toàn bộ quý III.

Những điểm chính cần lưu ý